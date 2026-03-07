Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈晓东现身大受欢迎钟培生邀合照 下月出黑胶碟包有睇头 为红隧广告演唱会提早预售

影视圈
更新时间：10:45 2026-03-07 HKT
发布时间：10:45 2026-03-07 HKT

陈晓东、黎诺懿、马德钟夫妇、应届港姐冠军陈咏诗、季军袁文静、最上镜小姐暨友谊小姐李尹嫣等昨晚（6日）出席「仁济医院周年慈善餐舞会2026」，陈晓东担任表演嘉宾，称是特别来支持仁济活动，透露下月将推出黑胶碟，因对品质要求严格，想做到尽善尽美，而且他也是黑胶迷，对实体碟情有独钟，很早以前就有储张国荣等歌手的黑胶碟，更特意买黑胶唱盘回家慢慢细味，「我今次会推出双碟，有旧歌亦有新歌，仲有很多礼物送，很有睇头。」

陈晓东相隔7年再开骚

除了推出黑胶碟，陈晓东将于6月举行出道30周年演唱会，称上一次在香港开骚已是2019年，相隔7年再于香港开骚，他表示一定会为粉丝带来新意和惊喜，但详情稍后再公开，他又提到一件与演唱会有关的虾碌事，「原本4月才开始卖演唱会飞，但因为红隧口的广告提早在3月刊登，我一知道后都即时想对策，所以现在3月中就会开始预售，赶我上架，大家记住3月中，各大平时同时预售。」访问后陈晓东被不少女嘉宾围著影合照，当中更包括钟培生和庄雅婷，大受欢迎。

