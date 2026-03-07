Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

TVB笋盘小生认爱！高调公开女友靓相获圈中好友祝福 近年屡演大热剧受力捧

影视圈
现年34岁、近年备受TVB力捧的上位小生姚宏远（Lucas），昨日（6日）突然在IG高调认爱，公开一名长发女子的多张「男友视角」靓相，并附上一张情侣脚步的合照，甜蜜公开恋情。帖子一出，立即引来大批网民及圈中好友送上祝福，其中好友陈少邦、叶泓声、周嘉全、阮嘉敏等都留言祝福。

姚宏远女友五官深邃

姚宏远在IG上载了四张照片，其中三张均为一名长相甜美、打扮时尚的年轻女子。照片中，女方拥有深邃的五官和一头长啡发，无论是在酒吧内轻托香腮，或是走在夜晚的街头，都散发著迷人气质。

除了女方的独照，姚宏远更附上了一张充满暗示的「情侣合照」，照片由上往下拍摄，只见一对穿著白色波鞋的脚，与另一对穿著粉色波鞋的脚并排走在草地上，明显是他与女友出游时所拍，低调中尽显甜蜜。虽然姚宏远未有在帖文中留下任何文字，但圈中好友们已纷纷「识做」地送上祝福。周嘉全更称呼女方为「嫂」，加上陈少邦送上的三个心心符号，种种迹象都证实姚宏远正在热恋中。

相关阅读：新闻女王2丨姚宏远系隐藏版爆肌男 拥高学历文武双全 入行逾10年终发围被封「潜力股」

姚宏远是金融系高材生

现年34岁的姚宏远，原来是毕业于美国华盛顿大学金融系的学霸。他于2013年透过艺员训练班入行，默默耕耘逾十年，近年终凭借在《刑侦12》的「夏轲」及《富贵千团》等剧集成功「入屋」。去年，他更因在大热剧《新闻女王》中饰演Man姐的得力下属「Sam」而在内地人气急升，续集更晋升为副总监。姚宏远不仅演技获赞「忠奸皆宜」，私下更是文武双全，精通足球、泰拳等多项运动，还拥有健身教练牌照，绝对是演艺圈的潜力股。

相关阅读：《新闻女王》男星赴日睇美斯挨轰急清空社交网 曾弃金融业回流做「御用舞男」

