陈自瑶牵手内地爆红KOL掀讨论 网民羡慕近距离互动接触：人妻好正

现年44岁的陈自瑶（Yoyo）与王浩信于2011年结婚后，近年因甚少晒夫妻合照，加上王浩信长驻内地工作，令婚姻状况更添迷雾。陈自瑶继去年疑似发表「单身宣言」，以及好友杨茜尧在访问中疑似说溜嘴、间接证实陈自瑶、王浩信婚变之后，其感情状态再次成为焦点。陈自瑶近日为宣传即将在广州举行的《Be Your Own Light》音乐见面会，与一名内地爆红KOL亲密互动，进行访谈二人竟然拖手，引发网民热烈讨论。

内地KOL有近40万粉丝

在宣传活动中，陈自瑶与内地抖音上拥有近40万粉丝的KOL「味成年阿辉」会面并进行访问，从现场的相片及影片可见，身穿粉色外搭和白色低胸上衣的陈自瑶，与内地网红谈笑风生，二人拍照时，陈自瑶还友善与「味成年阿辉」拖手合照，如亲切的姐姐一样。

陈自瑶跟内地KOL掀讨论

陈自瑶在合照时，摆出数款充满少女心的表情和动作，时而双手托腮，时而摆出「V」字手势，散发出少女气息。让不少网民极羡慕「味成年阿辉」，纷纷留言「你就好啦，牵手成功」、「几好呢个男」，更有「花生友」直指「人妻好正」。

杨茜尧泄陈自瑶婚姻状况？

陈自瑶的婚姻状况一直备受外界猜测，去年在IG发文「去自己想去的地方，看自己想看的风景……」，被解读为单身宣言。其后杨茜尧在一次公开访问中祝福陈自瑶时说：「继续老公锡晒」，随后却又尴尬改口「囡囡锡晒」，惹出风波。

