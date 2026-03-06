前TVB移加主持容羡媛心血一夜清空 泪崩直播求救被老公嘲：返香港做《东张西望》啰

前《东张西望》主持人容羡媛（Fion）近年移居加拿大，主力经营社交平台及YouTube频道，与粉丝分享生活点滴。3月4日本是她42岁的生日，却收到一份最糟糕的「生日礼物」——其经营多年、拥有超过2万粉丝的IG帐户竟无预警被官方停用，让她瞬间崩溃，她昨日（5日）在YouTube直播中表示：「我真系喊咗出嚟呀，点会咁……点可以突然话冇就冇，唔畀上诉，唔知死因系咩。」连寻求「上诉」的机会都没有，令她感到徬徨。

容羡媛生日收IG被停用消息

事发突然，容羡媛在生日当天一早醒来，发现无法登入IG，随后弹出「We've disabled your account（我们已停用您的帐户）」的通知。根据她公开的IG通知截图的说明，她的帐户或其活动「不符合社群守则」，因此帐户已被停用，并且无法再访问。当尝试进入其IG主页时，页面仅显示「Sorry, this page isn't available（抱歉，此页面不可用）」。

相关阅读：前TVB移民女星曝光加拿大医院天价帐单！母亲住院5日索价XX万：我哋都吓亲，点样畀啊

容羡媛心血毁于一旦泪洒求助

容羡媛随即在YouTube开启直播，落泪地向粉丝求助。她在影片中情绪激动，多次哽咽及泪洒，表示完全不知道自己违反了哪条规则。容羡媛回忆最近分享过的IG帖文，只有发布过庆祝元宵节吃汤丸等照片，觉得并没有违规或敏感内容。容羡媛痛心地说，IG帐户不仅是她与粉丝互动和工作的平台，更承载了她多年的生活回忆，包括与丈夫的点滴、小朋友的成长纪录以及无数珍贵的相片和影片。她表示：「咁而家话冇就冇，我要由零开始？我里面做咗啲我觉得自己几好嘅片，有100k、200k、300k view 嘅，𠮶啲全部冇晒，全部过眼云烟！我今日系我生日，究竟个天想俾一个咩 message 我呢？系咪想俾一个 message 话我听啲咩呢？我就去谂、去反思，究竟 IG 喺我哋...人生、social media 啦，喺我哋人生当中系...点样？」她更担心会影响到已签订的合作，对工作造成巨大冲击。

相关阅读：前TVB女星揭加国生活隐藏危机！随时大规模停电3日 新移民必备「保命清单」大公开

容羡媛自责告诉子女坏消息

容羡媛亦自责接子女放学时，告诉了他们这个坏消息。她说：「我见到啲小朋友，佢哋好开心见到我生日，然后我讲一样好唔开心嘅嘢。我就谂，我点解咁开心嘅生日，要俾一件咁样嘅事影响到呢？呢一个系一个 social media，一个 IG，一个...虚无嘅嘢嚟嘅。我点解要因为呢啲唔实在嘅嘢，而影响到我真实嘅生活呢？我最重要嘅人就系我身边啦！我唔应该因为呢啲嘢，而忽略咗我拥有嘅嘢。」而当她表示：「我已经知道我最重要系咩啦，可唔可以俾返个IG account我呀！」她的老公似乎觉得她太夸张，在旁嘲笑：「痴线！」、「听日可能YouTube都冇埋呢」、「返香港做《东张西望》啰」、「上《东张》得唔得呀，《东张》帮唔帮到手？」容羡媛笑指，「我转头WhatsApp《东张》嘅同事可唔可以帮我啦！」夫妻互动搞笑。

相关阅读：前TVB女星举家移民一年独立屋连花园全面睇 行出露台即睇到北极光 租金只需四位数

容羡媛加国旧屋全面睇？

容羡媛上诉无门寻解决方法

更让她无助的是，IG并未提供任何上诉渠道，只给出「登出」的选项，令她感到走投无路。容羡媛在影片中恳请广大网民，能提供解决方法，希望能奇迹般地救回帐户。目前，关心她的粉丝暂时只能透过她的YouTube频道「容容Fion亲子频道」及Facebook专页与她联系。网民都希望她能尽快解决问题，重拾生日的快乐。

