中年好声音4丨「白眉鹰王」莫家淦搬入「艺人风水宝地」吸金力强 北上发展人气飙升跻身复式豪宅

曾经在处境剧《爱回家之开心速递》饰演接龙保安「王朝」的莫家淦（Keith）近年终于挨出头，签约谭咏麟旗下的艺能娱乐后，将事业重心北移，发展顺利，曾谭咏麟在央视合唱《一生中最爱》，又曾在国内的短视频剧《重启2003》当男一，去年更成为春晚主持。

莫家淦搬入「艺人风水宝地」工作量飙升

早前莫家淦以「白眉鹰王」重拾歌手身份参与《中年好声音4》，人气再度急升，莫家淦笃信风水命理，早年听取朋友意见后，搬入被称为「艺人风水宝地」的深井居住，事有凑巧适莫家淦的工作量至今有增无减，莫家淦日前贴上一段在豪宅团年片段，似乎身价又再升级！

莫家淦身处复式豪宅面积阔落

莫家淦早前在社交平台贴上段团年片段并说：「春节的亲子时光，Happy moment」，片中莫家淦身处一个复式豪宅，木造楼梯位置设有滑梯，莫家淦揽住小朋友，从楼梯上滑下来，屋内空间感十足，客厅楼底相当高，面积相当阔落，目测最少可以容纳逾20位亲朋好友都没有难度，室内装修以木造暖调为主，摆有不少马儿摆设和植物。莫家淦曾表示搬屋后与岳母住处相邻，方便帮忙照顾小朋友，事业上有不少尝试机会，起码不用每个月也四出借钱。莫家淦与太太黎慧盈婚后育有两子，除了幕前演出外，还投资手表及眼镜生意，可惜因为疫情而令其生意一落千丈，为了养家，莫家淦曾经做送货司机，甚至做日薪九百的搬运工人，幸好得到谭咏麟赏识，安排北上发展。

莫家淦自认面目相当模糊

莫家淦去年更参与《中年好声音4》，莫家淦曾说：「可能好多人都唔认识我，面目相当模糊。而认得我嘅，有啲会话以前成日睇我报道娱乐新闻，有啲就会话记得我系《爱回家》嘅保安，但唔记得王朝马汉定系赵虎。其实自己一毕业就入咗娱乐圈做娱乐新闻主播，之后陆续试过唔同岗位，做过旅游节目，拍过剧集，做过春晚司仪，喺唔同舞台唱过歌，做过直播带货，自己仲出过个人单曲。每一份工作自己都会尽心尽力去做，希望大家喜欢。而今次当知道有机会以艺人身份参加《中年好声音4》时候，心情系兴奋，但同时又有啲担心。因为自大学毕业后我基本上无再参加过任何歌唱比赛，心入面怀疑自己得唔得呢？会唔会好快被淘汰？值唔值得去玩呢？最后当然大家都知，我以白眉鹰王身份参加《中4》。当自己上到比赛台上，发觉原来真系好钟意舞台，好钟意唱歌。过程虽然紧张，但又好享受。今日终于可以除低面罩以「莫家淦」示人，我唔知喺呢个比赛可以走到几远，亦唔知喺娱乐圈可以走到几远。总之，尽力，尽心，过好人生每一段旅程。」



