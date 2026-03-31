金像奖2026丨陈家乐凭《像我这样的爱情》争影帝 曾恋影后余香凝疑遭狠飞 娶连诗雅荣升人父

金像奖2026｜第44届香港电影金像奖（44rd Hong Kong Film Awards）将于2026年4月19日假香港文化中心大剧院举行，由ViuTV 99台足本现场直播。陈家乐今年凭电影《像我这样的爱情》饰演性义工「阿健」，获提名金像奖「最佳男主角」，家乐在戏中与同样入围「最佳女主角」的廖子妤有多场感动人心的对手戏，精湛演技备受肯定，这亦是陈家乐首度争夺影帝奖项。他的对手包括凭《私家侦探》及《寻秦记》两部作品双料入围的古天乐、影帝级人马《捕风追影》的梁家辉，以及《金童》的张继聪。陈家乐与连诗雅结婚3年，事业越来越旺，但其实他亦曾走过与余香凝分手低潮。

金像奖2026｜陈家乐演性义工提名影帝

在电影《像我这样的爱情》中，陈家乐饰演的「阿健」（Ken）是一名为残疾人士提供性服务的义工。虽然他外表健全，但内心却隐藏著脆弱与创伤。故事讲述他认识了患有脑性麻痺的女主角「阿妹」（廖子妤饰），两人从一段服务关系开始，逐渐发展出一段互相疗愈、超越传统的深刻情感。阿健这个角色与身体残疾但内心开朗的阿妹形成强烈对比，探讨了两个受伤灵魂如何互相慰藉与扶持。

相关阅读：金像奖2026｜第44届香港电影金像奖4月19日举行 一文睇清直播详情、18个奖项完整提名名单

金像奖2026｜陈家乐儿时曾拍广告

39岁的陈家乐早于4、5岁时已拍过电视广告，中学时获同学代报名参加2003年《英皇新秀歌唱大赛》，之后成为英皇旗下艺人。陈家乐曾做过电话推销员，亦考取保险经纪牌照，直到2016年凭电影《幸运是我》获得《第11届华语青年影像论坛》的「年度新锐男演员奖」，翌年获TVB监制王心慰邀拍摄剧集《逆缘》，成功入屋。

金像奖2026｜陈家乐曾传被余香凝背叛

陈家乐曾与2024年金像奖影后余香凝拍拖四年，一度视女方为结婚对象。却在2018年传出女方偷情，虽然遭余香凝否认，但二人分手收场。陈家乐在2019年与连诗雅（Shiga）传绯闻，二人因合作旅游节目《12个夏天》结缘，直到2022年陈家乐与连诗雅结束两年地下情，宣布婚讯，翌年举行婚礼，结婚一年便造人成功，2024年女儿出世。

金像奖2026｜陈家乐与连诗雅新婚时遇健康问题

陈家乐早前曾自揭与连诗雅新婚初期，遇上人生重大危机，两年前曾因眼睛突然剧烈痛楚，一度要坐轮椅紧急入院，注射特效药两小时后，药力消散反而痛楚加剧，揭发「眼球后方连接脑神经线部分出问题」，导致眼压飙升，引发充血剧痛。

金像奖2026｜陈家乐眼疾要每年复诊

陈家乐忆述当时吓坏太太连诗雅，加上获医生诊断有失明风险，陈家乐要秘密停工五个月接受治疗，在艰难时期，幸得太太连诗雅成为精神支柱，每日到医院奔波，又无微不至照顾，让陈家乐渐渐康复。陈家乐仍犹有余悸：「当时我就开始谂，如果盲咗以后点算呢？我要照顾父母同啱啱结婚嘅太太！」陈家乐现时仍须每年覆诊一次以监察病情。

相关阅读：金像奖2026丨廖子妤凭《像我这样的爱情》成影后大热 大马来港14年不惜裸露 与男友卢镇业拍住上