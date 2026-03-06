「最前卫港姐冠军」退圈35年罕现身  66岁竟渗少女味雍容华贵  同场前TVB主播被比下去？

现年66岁的1979年香港小姐冠军郑文雅，自嫁给商人虞哲辉后便淡出幕前，专心发展个人兴趣，过著优雅写意的生活。近日，前TVB主播方健仪与郑文雅聚会，并在社交媒体上分享合照，大赞前辈「人如其名，正是『文雅』的体现」，而郑文雅的绝佳状态，也再次惊艳网民。

郑文雅66岁渗透少女味

从照片可见，郑文雅虽然已届66岁不过状态极佳，她面色红润、神采飞扬，一头浓密乌黑的短发更让她渗透出丝丝少女味，气质超凡。虽然眼角下不免有些许鱼尾纹，但整体面上的岁月痕迹却是极微极少，可谓又靓又有气质。有网民甚至惊叹，郑文雅与年轻她17岁的方健仪同框，看起来「差唔多后生」，冻龄功力令人佩服，不愧是不同凡响的香港小姐冠军。

郑文雅气质一流雍容华贵

除了美貌，郑文雅的衣著品味同样出众。她当日并非穿金戴银，仅以一件黑色樽领衫，配搭一条渐变色的艺术感披肩，并系上啡色编织皮带作点缀，简约却极具个性的装扮，让她不费吹灰之力就尽展雍容华贵之感。

郑文雅曾推出半裸写真集

回顾郑文雅的演艺生涯，她的人生可谓充满传奇色彩。当年以19岁之龄当选港姐冠军及最上镜小姐，更曾是出色的跳高运动员。她在卸任后翌日即转投丽的电视，引起全城轰动。转战影坛后，她也留下了《何必有我？》、《飞跃羚羊》等经典作品。然而，最令人印象深刻的，莫过于她在1986年为杂志拍摄封面，并推出半裸写真集，在当年保守的社会风气下，作风极为大胆，因而被封为「最前卫港姐」。

郑文雅91年嫁人急流勇退

不过，郑文雅在1991年事业高峰期选择嫁人并淡出娱乐圈，婚后醉心钻研高尔夫球、摄影、陶瓷与书法，更成为香港首位华人女子高尔夫球教练，活出精彩的第二人生。

