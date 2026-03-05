Dara@2NE1否认朴春吸毒指控 取消追踪对方社交帐户 与众星出席新店开幕活动

韩团2NE1成员朴春于本月3日突然在社交网公开手写信，内容直指队友Sandara Park（Dara）涉吸毒，甚至指控对方为掩盖丑闻，刻意将她塑造成「吸毒者」，队长CL及公司高层都牵涉其中，疑似为了自保而刻意伪造她的药物使用纪录，让她独自背负不实罪名多年。

朴春重新上载手写信

公开2小时后，朴春删除文章，争议越来越大，其公司D-Nation表示：「朴春在健康不稳定的状态下发生的事情，请求大家谅解。」但今日朴春又重新上载该手写信，再惹热议。Dara于3日透过友人否认吸毒，昨日她正式在自己的社交网，以韩文及英文否认朴春的指控，写上：「没有吸过毒，希望她身体健康。」之后Dara被发现取消追踪朴春的社交帐户，与朴春划清界线。

沈月、沈日出席新店开幕

Dara昨日在首尔新沙洞出席新店开幕活动，她未有受访，同场还有沈月、沈日、木村拓哉二女Koki、韩团SEVENTEEN成员Dino、BOYNEXTDOOR成员WOONHAK及Jaehyun、新男团LNGSHOT等亮相。