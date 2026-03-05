Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黎芷珊60岁生日密会「港产国际巨星」  男方劲Sweet预备蛋糕深情抱抱  寿星女秒变怀春少女

影视圈
更新时间：11:00 2026-03-05 HKT
发布时间：11:00 2026-03-05 HKT

黎芷珊于3月1日刚踏入60岁花甲之龄，但岁月似乎没有在她身上留下痕迹。为了庆祝这个重要日子，她上演了一场「说走就走」的旅行，在IG兴奋宣布自己「朝早决定下昼就飞」，目的地正是韩国首尔，而此行的最重要目的，就是为了与港产国际红星王嘉尔（Jackson）见面。

黎芷珊飞韩国见王嘉尔

从黎芷珊分享的图片与影片可见，她的最新状态极佳，皮肤紧致，神采飞扬，完全不似已届60岁。尤其在好友王嘉尔面前，她更是少女心大爆发。在庆生影片中，当王嘉尔亲自捧著点燃蜡烛的生日蛋糕惊喜现身时，黎芷珊先是惊讶得张大嘴巴，随即爆发出高分贝的喜悦尖叫，兴奋得像个小女孩，脸上流露出藏不住的幸福感。

黎芷珊王嘉尔深情拥抱

王嘉尔贴心为她送上蛋糕后，黎芷珊立即送上一个深情又温暖的拥抱，尽显二人的深厚交情。而在合照时，两人更是「糖黐豆」般亲密，头贴头自拍，黎芷珊的笑容灿烂甜美。她手捧蛋糕的照片中，俏皮地嘟起嘴，散发著青春活力。难怪她也忍不住大赞王嘉尔：「He’s really sweet！真系开心到爆灯！」并透露整个行程都由对方安排，还带她体验「Bar hop」，可见虽已达花甲之龄，黎芷珊的魅力依然无限，与相差27岁的王嘉尔也绝无代沟。

黎芷珊：年龄只系数字

黎芷珊近年对生命有了新的体悟，认为年龄、体重都只是数字，学会了更爱自己，活在当下。这次率性的生日之旅，正正是她享受人生的最佳写照。

黎芷珊旧爱张达伦一家温馨照：

