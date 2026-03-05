龚嘉欣公开理想爱情 靠「双向」努力 转型兼任主持 成为广告宠儿｜独家

视后龚嘉欣过去一年重心放在剧集以外，以主持姿态及广告宠儿与观众见面，成为收入突破的一年。不过更多人是关心她的感情生活，就连肥妈及鼎爷在节目中都不时拿她的爱情作话题，个个都想她尽快找到另一半，嘉欣笑言现在已抱开放态度，只要遇到想法相似的男生，希望可以有好消息告诉大家。 文：李文伟、图：罗安强

视后龚嘉欣过去一年由演员拓展到美食节目主持及司仪，取得商业成功。

嘉欣在新年前夕与肥妈、鼎爷及众名厨为观众带来美食节目《在家宴客60道菜》，送上新年宴客食谱，并为贺年节目《新春保良迎金马》担任司仪，《在家》系列除了美食外，嘉欣的感情观亦成为主持们的「小菜」，她期望节目继续添食，「很想可以继续拍这个系列，因为拍美食节目很开心，自己钟意煮食，难得请到名厨见到他们的另一面，希望下次拍《在家宴客100道菜》，拥有一个自己的节目并不容易，所以很开心。」

抱开放态度结交朋友

至于两位前辈高谈阔论她的感情生活，嘉欣笑言不介意，没想到会有化学作用，「但他们也真的很紧张我的事，我都有将真实情况告诉他们，肥妈叫我要主动点！」嘉欣自觉以前对感情事较理性，有很多假设，现在则更感性，对于感情更会抱着看缘份的想法，「结婚我想对生活而言不是很难的事，感觉应该发生时会发生，遇到想法很像的人，可能会发展得很快。」现在抱住开放态度结交朋友，问如何能触动她从朋友更进一步？嘉欣说：「如果能感觉到大家是双向的，因为如果不是圈内人、都需要解释很多事，他们都会从报道去了解我的生活，感觉隔了一重重，所以需要花时间解释、让对方体验一下是怎样的生活，我都会想对方开心，如果要对方承受我的压力、对另一半不公平，所以这件事是双向的，会需要长一点的时间相处、了解我的工作。」嘉欣笑言会大方分享工作，但若男生向她八卦圈内是非，是最「NG」的事。

预告新一年回归剧集

过去一年事业重心不在剧集上，问可会觉得是大转变？嘉欣表示：「老实说没想过自己还有机会去尝试其他的事，怎会有人想到找龚嘉欣做饮食节目主持。大家在剧集中看到角色的我，当做司仪和主持时，大家可以见到另一个我，我觉得很开心，因为自己也喜欢接受挑战，做台庆司仪也会很紧张，虽然有很多拍档互相帮助，但都想观众可以记住我有做得好。」广告收入亦盆满钵满，嘉欣笑言没留意工作和收入增多了多少，自己赚到钱也喜欢做稳定的投资。问她做到好成绩如何奖励自己？嘉欣笑言未想到，并不是冷落自己。至于新一年的目标，她预告将参演新剧，同时亦期望能保持工作量，每次工作都能够尽力做好，「我自己不是很叻拍片的人，希望可以拍多些与大家分享生活的小事，之前也拍过煮食片，原来大家都喜欢睇，说喜欢看真实的我，希望多拍给大家看，也很意外一些亲子主题大家也喜欢看。」

化妆：Henry Li 发型：Michelle Wong 场地：富卫1881公馆



