伍允龙「咪神女友」出性感写真  李蔓莹吊带喱士低胸裙骚超夸张上围  似冇着裤引死人

凭《九龙城寨之围城》中「王九」一角而人气急升的伍允龙，去年大方认爱细他13年的「咪神」李蔓莹（Renee），二人爱得甜蜜。近日李蔓莹宣布即将推出性感写真散文集，并率先在社交平台IG上载多张写真美照「派福利」，引来粉丝哄动，大赞「劲正」并表示「呢次一次要课金」！

李蔓莹IG性感照抢先看

在最新释出的照片中，李蔓莹大方展示其最新状态，颜值与身材同样在线。其中一辑照片，她穿上白色蕾丝内衣，配衬慵懒的白色长袜，坐在窗边手抱枕头，眼神甜美又带点迷蒙，尽骚「咪神」的骄人本钱，其中一张照片更因拍摄角度似冇着裤，画面令人看得血脉沸腾。另一造型中，她换上宽松的粉色露肩毛衣与白丝袜，与爱猫Nigo一同躺在床上，充满少女味的无辜表情，性感中不失纯真。而在车厢拍摄的照片中，她则以贴身啡色短身上衣配搭灰色运动裤，随性地展现出完美身段，魅力四射。根据李蔓莹的帖文，这本写真散文集是关于她与爱猫Nigo的陪伴与慢活故事，她更宣布会将所有个人收益全数捐给流浪动物机构，非常有爱心。

伍允龙尊重李蔓莹认有倾婚期

对于女友推出性感写真，男友伍允龙表现得相当大方得体。被问到会否感到「肉赤」时，他反问为何要肉赤，形容女友只是与猫仔影相，并表示：「佢对工作有谂法，我会尊重。」他透露二人反而有讨论过写真集的纸质问题，并甜言：「我好信佢，佢有分吋，交畀佢自己决定。」当被追问婚期时，伍允龙坦承双方有倾过结婚话题，并称：「家人冇催婚，妈咪知我大个仔有计划。」看来李蔓莹随时有可能闪嫁伍允龙，事业爱情两得意。

