东张西望｜跟踪狂袭击少女人神共愤 主持梁菁琳迫爆身材搞乱网民重点 和受害女生「比较图」引热议

TVB节目《东张西望》近日报道了一宗骇人听闻的跟踪狂事件，引发全城关注。一名化名Angel的妙龄女子，在凌晨时分于尖沙咀被陌生醉酒男子尾随至公司，该男子在她报警后竟情绪失控，对她和管理员动粗，并破坏大厦CCTV后逃逸。事件令大众对香港的治安响起警号，然而在严肃的议题之外，不少观众却意外「错重点」，将焦点放在了报道该事件的主持人梁菁琳（Katerina）和女事主Angel的火辣身材上，掀起网上热话。

梁菁琳紧身衣尽现玲珑曲线

在节目中，主持人梁菁琳前往事发地点采访，虽然她为了配合报道的严肃性，选择了一身相对密实的装束，灰色高领紧身衣配上黑色短裙，但这件上衣极度贴身，反而将她傲人的上围曲线展露无遗，身材显得「迫爆」。与此同时，向她求助的女事主Angel虽然戴著帽子和口罩，但其青春打扮下的合身运动上衣，同样勾勒出姣好的身形。

梁菁琳和报东张少女引发热议

这一画面让不少网民疯狂截图，并留言表示两位女士的身材均相当出众，引发热烈讨论。有网民笑称：「市民与东张女神～网民话好难选择呢？」、「我不嬲都好支持市民」，甚至开玩笑说「东张女神好靓女！」。

梁菁琳疑真空上阵发福利图

随著节目引发的热议，梁菁琳本人亦顺势在个人Instagram上发放了一辑「福利图」，再次让粉丝眼睛为之一亮。在这辑充满异国风情的照片中，梁菁琳换上了一条白色的低胸吊带长裙，设计极为性感。

梁菁琳露前又露后

长裙的超低胸设计大方展现了她丰满的上围，而其中一张转身回眸的照片，更是将她整个白滑玉背完全呈现，极度诱人。从裙子的剪裁和贴身程度来看，梁菁琳极有可能是「真空」上阵，大胆的衣著风格让她的性感魅力发挥到极致，引来大批网民赞好。

