梁咏琪入行30周年首演内地话剧 挑战全国语对白经典人物「金智英」

今年是梁咏琪（Gigi）入行30周年，对事业孜孜不倦的Gigi再次接受新挑战，演出话剧《我们成为的她》的经典角色「金智英」，Gigi表示：「以前也参演过舞台剧，但这次的剧种跟过往完全不同，在情感的演绎上是个很大的挑战，跟导演司徒慧焯深入倾过几次后，我实在很喜欢这个剧本及角色，这是一部为现代女性而演的一个剧目！」

梁咏琪看电影已觉揪心

话剧《我们成为的她》改编自韩国作家赵南柱的经典小说《82年生的金智英》，创作团队以小说作为蓝本改编，还原女性成长中的每一个真实瞬间，正视当代女性的生存困境，那些无人诉说的疲惫，那些小心翼翼的坚持，那些渴望被理解与看见的期待，都将在舞台上一一呈现，让每一位观众都能在金智英的故事里，找到自己的影子，听见内心的声音。

对于演出，Gigi已经注入了金智英的精神准备好了，她说：「金智英的故事，是不少现代女性的缩影，她们正面对来自社会普世价值及于事业与家庭生活中挣扎的压力。有些看似平常的生活日常，其实是一道无处不在的生活压力。电影上映时，我也去看过，就觉得这个故事实在太真实、太揪心了，好荣幸有机会可以演出话剧版本。」本剧将于今年7月14日至26日，在上海话剧艺术中心・艺术剧院公演，并于3月20日全网开卖。