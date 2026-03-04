Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

朴春@2NE1公开手写信指Dara吸毒 称被塑造成吸毒者背负不实罪 精神状态惹担忧事务所证正接受治疗

影视圈
更新时间：15:45 2026-03-04 HKT
发布时间：15:45 2026-03-04 HKT

韩团2NE1成员朴春昨日突然在社交网公开手写信，内容直指队友Sandara Park（Dara）涉吸毒，甚至指控对方为掩盖丑闻，刻意将她塑造成「吸毒者」。她语出惊人地表示：「Sandara因为自己吸毒，将我塑造成吸毒者。」她再指控，当年不只Dara，连队长CL及公司高层都牵涉其中，甚至疑似为了自保而刻意伪造她的药物使用纪录，让她独自背负不实罪名多年。

Dara跟ABYSS已约满

朴春公开信件短短数小时后，火速删除帖文，事件惹起网民热议，有人认为朴春胡思乱想，担心她的精神状态，其所属事务所D-Nation试图为事件降温，称她因健康理由停工，专心接受治疗，期望各方见谅。Dara与YG娱乐约满后，2021年转投ABYSS事务所，昨日传媒找ABYSS回应Dara涉毒传闻时，公司却宣布与Dara的合约已到期，难以确认其他细节。韩媒《Xports News》随后找到Dara方面的人士做采访，对方代Dara否认涉毒一事，强调「完全不是事实。Dara很担心朴春目前的健康状况。」

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
伊朗局势｜传哈梅内伊之子当选伊朗最高领袖 特朗普宣布断绝与西班牙贸易｜持续更新
01:19
伊朗局势｜当局周三晚为哈梅内伊举行国葬 为期3天｜持续更新
即时国际
1小时前
刘马车踩场大闹九记牛腩！怒骂35分钟直斥「香港饮食界之耻」 老板忍火报警处理
刘马车踩场大闹九记牛腩！怒骂35分钟直斥「香港饮食界之耻」 老板忍火报警处理
饮食
2026-03-03 13:41 HKT
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
2026-03-02 16:18 HKT
回南天极潮湿！这品牌「古董级」抽湿机获赞襟用 港人用足20年：真系世一！
回南天极潮湿！这品牌「古董级」抽湿机获赞襟用 港人用足20年：真系世一！
生活百科
2026-03-03 14:36 HKT
深圳开电话卡陷阱！港男深圳湾口岸被呃¥720 官方职员教一招睇穿｜Juicy叮
深圳开电话卡陷阱！港男深圳湾口岸被呃¥720 官方职员教一招睇穿｜Juicy叮
时事热话
2026-03-03 13:29 HKT
前小生自爆向电视台争取加薪 高层只肯加廿几蚊感极大侮辱愤然离巢 曾为癌妻推戏
前小生自爆向电视台争取加薪 高层只肯加廿几蚊感极大侮辱愤然离巢 曾为癌妻推戏
影视圈
18小时前
中电消费券2026 |3月起派$100消费券 两类家庭受惠 一文睇清资格及使用方法！
社会
23小时前
交还30年「绝版和谐式」公屋 街坊涌至做「呢件事」 网民：古代皇帝先有嘅待遇！｜Juicy叮
交还30年「绝版和谐式」公屋 街坊涌至做「呢件事」 网民：古代皇帝先有嘅待遇！｜Juicy叮
时事热话
5小时前
「TVB御用恶霸」麦少华罕现身瘦到唔同晒样 甘愿低薪抢曝光 曾自爆辛酸靠揸车养家
「TVB御用恶霸」麦少华罕现身瘦到唔同晒样 甘愿低薪抢曝光 曾自爆辛酸靠揸车养家
影视圈
7小时前
62岁诊所姑娘疑穿柜桶底 女老板放生兼畀Bonus竟反遭「追杀」 事主亲揭心酸内情｜Juicy叮
62岁诊所姑娘疑穿柜桶底 女老板放生兼畀Bonus竟反遭「追杀」 事主亲揭心酸内情｜Juicy叮
时事热话
2小时前