朴春@2NE1公开手写信指Dara吸毒 称被塑造成吸毒者背负不实罪 精神状态惹担忧事务所证正接受治疗

韩团2NE1成员朴春昨日突然在社交网公开手写信，内容直指队友Sandara Park（Dara）涉吸毒，甚至指控对方为掩盖丑闻，刻意将她塑造成「吸毒者」。她语出惊人地表示：「Sandara因为自己吸毒，将我塑造成吸毒者。」她再指控，当年不只Dara，连队长CL及公司高层都牵涉其中，甚至疑似为了自保而刻意伪造她的药物使用纪录，让她独自背负不实罪名多年。

Dara跟ABYSS已约满

朴春公开信件短短数小时后，火速删除帖文，事件惹起网民热议，有人认为朴春胡思乱想，担心她的精神状态，其所属事务所D-Nation试图为事件降温，称她因健康理由停工，专心接受治疗，期望各方见谅。Dara与YG娱乐约满后，2021年转投ABYSS事务所，昨日传媒找ABYSS回应Dara涉毒传闻时，公司却宣布与Dara的合约已到期，难以确认其他细节。韩媒《Xports News》随后找到Dara方面的人士做采访，对方代Dara否认涉毒一事，强调「完全不是事实。Dara很担心朴春目前的健康状况。」