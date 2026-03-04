30岁「戒淫邪」女星劈价卖楼蚀过百万离场 恋富二代天价入货 曾赤裸拍戏陷隆胸风波

30岁性感女星郭奕芯早在2021年自揭首次置业，以约800.44万元一手购入西营盘新楼「艺里坊．2号」高层的一房单位，持货约5年，郭奕芯最近终成功放售物业，但帐面亏蚀达132万元。

郭奕芯曾开价780万元放

据资料显示，郭奕芯的单位为高层E室，实用面积约252平方呎。郭奕芯去年中曾开价780万元放售，惟一直未能脱手。郭奕芯最终要大幅劈价，终在上月以668万元成功放售，物业贬值幅度高达16.5%，帐面亏蚀约132.44万元。

郭奕芯当年「上车」曾开心分享成为业主，手持合约宣布「人生成就达成 #首次置业 #我要做业主啦」，又称「以后要知悭识俭」。「艺里坊．2号」位于西营盘忠正街1号，于2021年入伙，提供264个单位，实用面积由174至381方呎。

郭奕芯物业似示范单位

不过郭奕芯于去年5月却在小红书帐户公开单位内貌：「低于市价7xx（700万元）转让， 越早决定价钱可议，只需1分钟到达西营盘地（港）铁站」。郭奕芯当时曝光的单位照片，见到全屋颇新净，保养得很好有如示范单位，估计她从未入住，露台可看到西区海景。

郭奕芯曾与富二代拍拖

2022年曾恋富二代Brian拍拖的郭奕芯，早于2014年演出电影《同班同学》作露点演出入行，2021年因主持ViuTV节目《恋讲嘢》人气急升，同年又与「七师傅」七仙羽合作节目《七救星》获收为徒弟，更被七师傅要求封胸「戒淫邪」。不过郭奕芯曾公开指控遭七师傅骗财，双方隔空骂战，导致师徒关系破裂。另外去年郭奕芯发福利图时，被网民指她身材跟十年前判若两人有隆胸之嫌，郭奕芯随即劲嬲爆粗，直指该等网民「以为自己揸过一样」，十分大胆。

