前小生自爆向电视台争取加薪 高层只肯加廿几蚊感极大侮辱愤然离巢 曾为癌妻推戏

前亚视小生尹天照因剧集《我和僵尸有个约会》中「况天佑」一角爆红，名利双收的背后，却有著与电视台不为人知的辛酸。他近日在网上节目《SPOTITALK》重提当年在金牌监制冼志伟鼓励下，向高层提出续约加薪一倍的请求，但当时公司内部正值「换血」斗争，新高层仅轻描淡写地表示「时势唔同」，最后只愿加薪「一包烟」的价钱，即当年的二十多元。尹天照坦言当时感到极大侮辱，一怒之下离巢并投身电影圈。但监制冼志伟并未放弃，拿著《我和僵尸有个约会2》剧本直接找到亚视新主林百欣，对方看后即答允开拍，并以高薪重新邀请尹天照回巢，才成就了这经典系列的延续。

尹天照评《驱魔龙族马小玲》：有啲问题

事隔多年，《我和僵尸有个约会》主创陈十三执导电影版《驱魔龙族马小玲》，但口碑与成绩均未如理想。对此，尹天照坦言曾在家中不经意看过，评价时略带为难地说：「即系只眼唔系几好，僵尸唔同丧尸……可能组合有啲问题。」他理解珠玉在前，后人要超越经典压力巨大，认为各有各演法。近年影视圈流行「速食文化」的短剧，但尹天照表示自己难以接受这种情感未经沉淀的表演方式，他相信潮流是一个循环，并静静等待长剧的复兴，期望能再遇上好剧本过足戏瘾。目前，他主力在内地登台演出，并与太太定居广州，享受生活。

相关阅读：尹天照凸腩胀爆内地登台似唱K 酬劳属港星垫底水平仍收呢个价

尹天照为救血癌妻弃演僵尸

尹天照因《我和僵尸有个约会》系列迎来事业高峰，但他的人生转捩点，源于太太的一场大病。他透露，太太确诊血癌后，他无助地向上帝祈祷，承诺若妻子能康复，他愿付出一切。最终太太奇迹般痊愈，至今已15年，这段经历让他成为了虔诚的信徒。自此，他坚守不再饰演僵尸或魔鬼的原则，推掉了无数高价片约。他在节目中分享时一度哽咽，坦言曾向上帝「讲数」，表示：「我都推咗好多戏，我都要食饭，我唔做况天佑，我演捉僵尸嘅人得唔得呀？因为圣经里，耶稣都有赶鬼。」这份为信仰放弃名利的决心，令人动容。

相关阅读：我和僵尸有个约会丨「黄子」李润祺暴胀撞样两男星？ 同场美魔女阔太透视装抢Fo

万绮雯罕复出惊现苹果肌下垂？