前「最强小三」整容救下垂部位 自爆11年前已医美加工 再「修葺」同一位置肿胀瘀青

现年38岁的前「城大校花」张茆，于2008年在中环夜店与倪震「一啜成名」，更一度令周慧敏感情出现危机，成为当年「最强小三」代表之一。但最后倪震终回到周慧敏身边，并火速结婚，张茆自此低调生活。张茆于2013年与澳洲咏春大师兼叶问徒孙Nima King结婚，并育有一对子女，家住1500万清水湾千呎独立屋，其后张茆更当上美容KOL，近日她分享自己的第二次眼部医美，她透露生育后，已经「埋线」造出双眼皮效果，随著年纪渐大，她的上眼皮开始下垂，所以再次医美加工，但要在3个月后才会见到效果。

张茆生第一胎后开始医美

张茆跟叶问徒孙Nima King结婚后，育有一子一女，当上妈妈的她，不时拍片分享生活点滴，近日她自爆2015年生第一胎后，已经进行医美，以「埋线法」造出双眼皮效果，然而随著岁月流逝，她再次面临了新的烦恼，她表示：「最近两年，很明显感觉到自己的上眼皮下垂得很厉害，变得很松」，这让她拍照时双眼皮愈来愈不明显，显得疲惫无神，昔日电眼威力大减。

相关阅读：38岁倪震「咀爆旧爱」张茆嫁叶问徒孙 自爆从未工作家住千呎独立屋 全家每月开支6位数

张茆11年后再做眼部工程

张茆为了眼皮对抗地心吸力，决定再做一次医美的「眼部工程」，她解释：「因为我本身眼皮状况比较松，所以医生就给我做的稍微宽一点、深一点，这样才能维持得更久。」从她分享的术后照片可见，初期眼部确实有明显的肿胀和瘀青，但她毫无保留地展示整个恢复过程，让粉丝见证她为变美所付出的真实经历。

张茆爱美忍受肿胀瘀青

张茆在片中提到，并非要求有即时的短暂效果，她表示：「双眼皮的状态可以维持得更久一点，未来5年到8年都能保持不是那么下垂的样子」。张茆认为埋线法恢复相对快，而且万一将来不喜欢，还可以拆掉，安全感较高。现时距离手术已过去十多天，张茆的双眼皮还在恢复当中，但已可见其深邃明亮的轮廓。她预计一个月后能完全消肿，三个月后呈现最终的完美状态，让网民相当期待。

相关阅读：周慧敏前情敌张茆晒清水湾大屋！露台空间大过小型单位 主人房有得焗桑拿