姜涛父爱大爆发与小朋友玩足全日 广告拍摄现场架起黑布 无阻半百粉丝守侯｜独家直击

MIRROR成员姜涛放完农历新年假期后，最近已经重返工作轨道，最近除忙于宣传首张个人专辑，又积极彩排巡回演唱会。日前，《星岛头条》就捕获他现身大埔，为连锁快餐店拍摄全新一辑广告，吸引半百「姜糖」（粉丝暱称）到场守候，场面墟冚！姜涛放完假似乎叉足电，见他状态大勇，虽然天公不造美，期间多次下起雨来，但无损姜涛的心情，更在镜头前后与小朋友们打成一片，「父爱」大爆发。

姜涛与小男孩碰拳劲温馨

姜涛已经连续多年「冧庄」成为该连锁快餐店的代言人，上月底，他一连3日出席其周年晚会担任献唱嘉宾，并与台下观众互动，气氛热闹。日前约下午两时，《星岛头条》直击姜涛以一身牛仔色外套，内配红白衬衫现身大埔，为连锁快餐店拍摄全新一辑广告，见剧组严阵以待，早已在拍摄现场架起黑布，并将餐厅附近一带范围重重包围，俨如拍摄荷里活大制作一样。这次广告主要围绕姜涛与几名年约三、四岁的小朋友一起拍摄，出名喜爱小朋友的姜涛，全程父爱大爆发，与小朋友打成一片。现场所见首几个场口都在餐厅正门进行，只见姜涛带领着几位活泼的小朋友在门口奔跑，活力十足，偶然他更耐心地向小朋友教戏，相处时流露出温柔的眼神，父爱爆棚；之后转战拍摄另一个镜头，姜涛在门口弯低腰与一位小男孩拳头碰拳头，场面温馨。

接着再来一个单头镜头，只见姜涛在餐厅门外跑了几步，然后跳起，姿势生动鬼马，但这个镜头似乎难度甚高，前后都拍了7、8次，期间姜涛不时与导演交流意见，务求做到最好，表现专业。

姜涛亲自撑伞无架子

虽然拍摄当日天公不造美，期间更下起雨来，但亦无损姜涛的心情，在等埋位期间，姜涛即展现亲民本色，除亲自撑着雨伞，与工作人员倾偈吹水，更不时弯低腰跟小朋友互动讲笑，全无架子，逗得小演员们哈哈大笑；期间，一位可爱的小妹妹更主动捉着姜涛的手不放，𠱁得姜涛心花怒放，开怀甜笑，场面十分有爱，令整个拍摄气氛都相当愉快。完成餐厅门外的拍摄后，大队移师到附近一个小型公园，见姜涛与小朋友们一起大嗌口号，然后跑跑跳跳，玩得不亦乐乎，镜头下的他完全放下偶像包袱，投入与小朋友玩乐的世界，十足「大细路」一样，充满童真，完全感受到姜涛发自内心的喜悦。现场大约有半百姜糖在场守候，虽然只能隔着黑布远观，但大家一见偶像出现，即纷纷举起手机疯狂拍摄，显得相当兴奋。

由于人数众多，工作人员不时要出来维持秩序，确保拍摄顺利进行。据知，剧组原定晚上七时收工，但可能受因天气影响，最后延至晚上九时十五分，姜涛完成拍摄后在助手陪同下离开。姜涛今次接拍广告，表面上是赚外快，实际上却是「假公济私」，名正言顺同小朋友玩足一整日。