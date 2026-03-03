Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《爱回家》女星挨世界搏到尽 挑战极限一日打四份工 网民忧生计有问题？

影视圈
现年31岁的TVB小花罗雪妍，凭处境剧《爱·回家之开心速递》，饰演接龙法律部Gigi成功入屋，她又因为主持六合彩，被封为「六合彩女神」，外貌清纯甜美，拥有美好身材的她，除拍剧之外，还长期兼职做瑜伽导师，近日罗雪妍拍片分享一人做4份工作，被网民赞她是时间管理大师，但亦有网民好奇她为何如此拼命，担心她是否生计有问题。

罗雪妍一日做4份工作

罗雪妍近日在小红书，分享了「挑战极限的一天」，原来她要一日打4份工，从美妆博主、演员、瑜伽老师到派对策划人，工作忙个不停，片中她在早上9时已要开工，担当美妆KOL，为了晚上的家庭团拜，她特地邀请专业化妆师为自己打造一个贵气十足的妆容，除了拿出相机全程记录，又详细介绍所用的粉底液，分享化妆心得，显得十分专业。

相关阅读：《爱回家》小花公开200蚊食四日悭家秘诀 白色紧身衫煮饭惹火身材藏不住 网民：完美老婆

罗雪妍凭《爱回家》角色入屋

罗雪妍至中午时间，即要马不停蹄赶回TVB电视城，拍摄《爱．回家之开心速递》，她透露在剧组已经3年，当天虽然只得两场戏，她也尽心尽力去演出，在拍摄的间隙时间，匆匆吃了三文治医肚，皆因她又要赶下一场，就是寓工作于纤体的瑜伽导师。

罗雪妍被封六合彩女神

罗雪妍透露她练习瑜伽已经10年，由初初的健康减肥，变得愈来愈喜欢，出于对这项运动的热爱，她选择进修并考取导师资格，将兴趣发展成事业。片中罗雪妍亲身示范各种高难度动作，指导学员时一丝不苟，最难得是即使汗流浃背，脸上的妆容依然保持得相当不错，让她也忍不住赞叹粉底的持久力。除此之外，罗雪妍由2021年开始主持六合彩，虽然当天没有搅珠，但她却另有活动，原来是担当家族新年团拜的「活动搞手」，她笑言每年团拜都像小型台庆，除了团体游戏，还有大抽奖，罗雪妍度过了疲累但充实的一天。

相关阅读：《爱回家》小花组女团出道？超性感舞衣侧身离罩险走光 加码派福利承诺陆续有来

