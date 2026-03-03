XODIAC 3.28海洋公园慰粉丝 SING自爆视林峰为榜样 LEO感激家人支持追梦

韩国男子偶像团体XODIAC将于2026年3月28日晚上6时30分，在香港海洋公园怡庆坊举行《XODIAC粉丝见面会•香港特别场》，本次见面会是XODIAC再次以完整阵容回馈香港粉丝，九位成员包括六位韩国籍成员（LEX、HYUNSIK、BEOMSOO、WAIN、GYUMIN、DAVIN）；两位香港籍成员（SING、LEO）及印尼籍成员（ZAYYAN）将全员出席。

XODIAC见面会门票开售

门票分别为$1280、$1080、$880及$580四种，对应不同价格的专属福利体验；所有票价均包含官方海报、击掌（Hi-Touch）及香港场特别纪念卡一套。门票现于Klook平台独家公开发售。LEO去年首次在香港演出时，他的父母有到现场支持给他打气，当时他在台上跳舞表演时，看见台下的爸爸，突然忍不住流泪，他说：「当时我们跳唱的那首歌叫《Hey Day》，主要表达的是一种回忆，好想在家人面前展示最好的一面，看到爸爸时很感动，忍不住哭了！」LEO表示家人和朋友成为他面对任何困难时，继续努力的动力。他坦言小时候受姐姐影响而对K-pop文化产生好奇，在学校学跳舞并参加毕业表演，「当我第一次真正站在舞台上，就感觉自己好像会发光一样，好激动！这条演艺路虽然比想像中更艰难更难走，我觉得辛苦是为了打好基础！」

SING回港暴肥20公斤

早前SING（麦骏升）和LEO（李傲贤）于在港接受本地媒体访问，SING指林峰是他的榜样：「因小时候喜欢林峰，所以便想入演艺圈做表演行业。升上中学后受同学影响，开始喜欢BTS（防弹少年团），看得多听得多便慢慢有了做练习生的想法，后来认识做练习生的朋友，在对方介绍下终于有机会入行。」SING指刚做练习生时变瘦，妈妈非常担心，怕他健康出问题，「每次回港，妈妈都要我吃很多东西，有一次胖了差不多20公斤，一回到韩国马上要减磅，妈妈见到我瘦了感到好心痛。」