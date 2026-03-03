Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

XODIAC 3.28海洋公园慰粉丝 SING自爆视林峰为榜样 LEO感激家人支持追梦

影视圈
更新时间：19:15 2026-03-03 HKT
发布时间：19:15 2026-03-03 HKT

韩国男子偶像团体XODIAC将于2026年3月28日晚上6时30分，在香港海洋公园怡庆坊举行《XODIAC粉丝见面会•香港特别场》，本次见面会是XODIAC再次以完整阵容回馈香港粉丝，九位成员包括六位韩国籍成员（LEX、HYUNSIK、BEOMSOO、WAIN、GYUMIN、DAVIN）；两位香港籍成员（SING、LEO）及印尼籍成员（ZAYYAN）将全员出席。

XODIAC见面会门票开售

门票分别为$1280、$1080、$880及$580四种，对应不同价格的专属福利体验；所有票价均包含官方海报、击掌（Hi-Touch）及香港场特别纪念卡一套。门票现于Klook平台独家公开发售。LEO去年首次在香港演出时，他的父母有到现场支持给他打气，当时他在台上跳舞表演时，看见台下的爸爸，突然忍不住流泪，他说：「当时我们跳唱的那首歌叫《Hey Day》，主要表达的是一种回忆，好想在家人面前展示最好的一面，看到爸爸时很感动，忍不住哭了！」LEO表示家人和朋友成为他面对任何困难时，继续努力的动力。他坦言小时候受姐姐影响而对K-pop文化产生好奇，在学校学跳舞并参加毕业表演，「当我第一次真正站在舞台上，就感觉自己好像会发光一样，好激动！这条演艺路虽然比想像中更艰难更难走，我觉得辛苦是为了打好基础！」

SING回港暴肥20公斤

早前SING（麦骏升）和LEO（李傲贤）于在港接受本地媒体访问，SING指林峰是他的榜样：「因小时候喜欢林峰，所以便想入演艺圈做表演行业。升上中学后受同学影响，开始喜欢BTS（防弹少年团），看得多听得多便慢慢有了做练习生的想法，后来认识做练习生的朋友，在对方介绍下终于有机会入行。」SING指刚做练习生时变瘦，妈妈非常担心，怕他健康出问题，「每次回港，妈妈都要我吃很多东西，有一次胖了差不多20公斤，一回到韩国马上要减磅，妈妈见到我瘦了感到好心痛。」

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
网红刘马车踩场大闹九记！双语怒骂35分钟「香港饮食界之耻」 老板忍火1招K.O. 网民︰打住正义旗号周围赚流量
网红刘马车踩场大闹九记牛腩！怒骂35分钟直斥「香港饮食界之耻」 老板忍火1招K.O.
饮食
6小时前
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
2026-03-02 16:18 HKT
63岁港伯应征主任 内地回流前老板沦为打工仔 豁达心态引爆网络｜Juicy叮
时事热话
4小时前
中大医院骨科仁医黄咏仪离世 病人悼念「谢谢妳医好我」 曾往阿富汗海地救援
中大医院骨科仁医黄咏仪离世 病人悼念「谢谢妳医好我」曾往阿富汗海地救援
医生教室
8小时前
吴安仪社交平台宣布婚讯。
桌球｜吴安仪15年爱情长跑修成正果 社交平台宣布婚讯：开始人生新篇章
即时体育
8小时前
伊朗局势｜美驻沙特大使馆疑遭无人机袭击起火 美军阵亡人数增至6人｜持续更新
01:15
伊朗局势｜巴林美国空军基地受袭 伊朗扬言向通过霍尔木兹海峡船只开火｜持续更新
即时国际
7小时前
中电新一轮「基层家庭电费补助计划」开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
00:56
中电基层家庭电费补助计划开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
生活百科
7小时前
深圳开电话卡陷阱！港男深圳湾口岸被呃¥720 官方职员教一招睇穿｜Juicy叮
深圳开电话卡陷阱！港男深圳湾口岸被呃¥720 官方职员教一招睇穿｜Juicy叮
时事热话
7小时前
患癌吴文忻胸口流脓发臭 自揭晚晚「陪尸同眠」濒死崩溃：一度觉得同死神好接近
患癌吴文忻胸口流脓发臭 自揭晚晚「陪尸同眠」濒死崩溃：一度觉得同死神好接近
影视圈
6小时前
70岁「御用道友」麦子云惊变纸片人外表憔悴 弃影从商成创科董事 将一技术引入香港
70岁「御用道友」麦子云惊变纸片人外表憔悴 弃影从商成创科董事 将一技术引入香港
影视圈
11小时前