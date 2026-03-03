薛之谦遭李雨桐实名举报重婚、仙人跳 堕胎旧事再成热话 周杰伦、张杰卷入风波

内地歌手薛之谦与前女友李雨桐恩怨再起！李雨桐昨日（2日）在微博以长文实名举报薛之谦涉嫌「重婚罪」及设局「仙人跳」，更重提堕胎旧事。事件更波及周杰伦、张杰等知天王级男星，引发网民热议。然而，李雨桐随后竟秒删文章并称「只是开玩笑」，反复的态度让外界对其爆料动机产生质疑。

李雨桐指控薛之谦重婚、仙人跳

薛之谦与网红前女友李雨桐的陈年争议，于昨日（2日）深夜再度引爆。时隔近九年，李雨桐在微博发动「毁灭式爆料」，直接以实名检举的方式，指控薛之谦在其与前妻高磊鑫的婚姻关系中，涉嫌触犯「重婚罪」。

李雨桐在文中情绪激动，详细指控当年遭到薛之谦与高磊鑫联手设局「仙人跳」，导致她人财两失，并再次提及「杀子（堕胎）」之仇。她更公开向薛之谦追讨多年前的私人物品，包括一只Panerai手表，以及在经典歌曲《演员》MV中所穿的西装。此外，李雨桐更点名男星胡彦斌，声称他与高磊鑫手中握有薛之谦出轨的关键证据PPT，将更多艺人卷入这场风波。

周杰伦、张杰被点名

令人意外的是，此次爆料牵扯范围甚广，就连台湾乐坛天王周杰伦也不幸被波及。李雨桐声称，知名导演珍妮花曾想邀请她拍摄周杰伦的MV，但在场的薛之谦却私下威胁她，并称「周杰伦就喜欢混血脸！」以此阻止她参与拍摄。

李雨桐还加码爆料，指控薛之谦曾私下批评另一位内地天王张杰唱歌「很土」。此番言论引来张杰的老婆、内地主持人谢娜发长文护夫，要求薛之谦向张杰道歉，让事件的火药味更加浓厚。李雨桐也重提薛之谦过往的极端行为，称只要她提分手，对方就会以跳楼、服食安眠药等方式进行情绪勒索。

李雨桐称「开玩笑」后秒删文

就在外界以为这场娱乐圈大战即将开打时，剧情却在短短半小时内急速反转。李雨桐在发布长文后，迅速将所有内容删除，并改口声称自己没有留证据，之前的一切只是在开玩笑，呼吁网民散场。

由于李雨桐在2025年底的直播中才刚表示与薛之谦已和解，此次前后矛盾的行为让大众深感疲劳。不少网民在评论区质疑其真实动机，认为她可能为了直播带货而炒作话题吸流量，或质疑其精神状态不稳。

薛之谦公司发声明反击

在沉默一天后，薛之谦所属公司今日正式发表声明，强硬反击。声明中指出，李雨桐发布的相关言论均为凭空捏造的「不实信息」，是「恶意诽谤」。声明强调，公司已委托律师完成取证，并将采取法律途径，追究相关谣言发布者的法律责任。

李雨桐：怎么不敢发微博啊

面对薛之谦公司的声明，李雨桐非但没有退缩，反而再度发文，直接向薛之谦本人叫阵。她情绪激动地写道：「薛之谦来告我！我准备好律师了！你本人怎么不敢发微博啊？」