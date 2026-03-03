Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

薛之谦遭李雨桐实名举报重婚、仙人跳 堕胎旧事再成热话 周杰伦、张杰卷入风波

影视圈
更新时间：16:30 2026-03-03 HKT
发布时间：16:30 2026-03-03 HKT

内地歌手薛之谦与前女友李雨桐恩怨再起！李雨桐昨日（2日）在微博以长文实名举报薛之谦涉嫌「重婚罪」及设局「仙人跳」，更重提堕胎旧事。事件更波及周杰伦、张杰等知天王级男星，引发网民热议。然而，李雨桐随后竟秒删文章并称「只是开玩笑」，反复的态度让外界对其爆料动机产生质疑。

李雨桐指控薛之谦重婚、仙人跳

薛之谦与网红前女友李雨桐的陈年争议，于昨日（2日）深夜再度引爆。时隔近九年，李雨桐在微博发动「毁灭式爆料」，直接以实名检举的方式，指控薛之谦在其与前妻高磊鑫的婚姻关系中，涉嫌触犯「重婚罪」。

李雨桐在文中情绪激动，详细指控当年遭到薛之谦与高磊鑫联手设局「仙人跳」，导致她人财两失，并再次提及「杀子（堕胎）」之仇。她更公开向薛之谦追讨多年前的私人物品，包括一只Panerai手表，以及在经典歌曲《演员》MV中所穿的西装。此外，李雨桐更点名男星胡彦斌，声称他与高磊鑫手中握有薛之谦出轨的关键证据PPT，将更多艺人卷入这场风波。

相关阅读：薛之谦开唱疑公然性骚扰美女歌迷 讲错7个字惹祸挨轰：低俗当幽默

周杰伦、张杰被点名

令人意外的是，此次爆料牵扯范围甚广，就连台湾乐坛天王周杰伦也不幸被波及。李雨桐声称，知名导演珍妮花曾想邀请她拍摄周杰伦的MV，但在场的薛之谦却私下威胁她，并称「周杰伦就喜欢混血脸！」以此阻止她参与拍摄。

李雨桐还加码爆料，指控薛之谦曾私下批评另一位内地天王张杰唱歌「很土」。此番言论引来张杰的老婆、内地主持人谢娜发长文护夫，要求薛之谦向张杰道歉，让事件的火药味更加浓厚。李雨桐也重提薛之谦过往的极端行为，称只要她提分手，对方就会以跳楼、服食安眠药等方式进行情绪勒索。

相关阅读：周杰伦8岁儿子正面罕曝光 面上两部位同老窦似足九成 父子「神同步」动作证基因神奇

李雨桐称「开玩笑」后秒删文

就在外界以为这场娱乐圈大战即将开打时，剧情却在短短半小时内急速反转。李雨桐在发布长文后，迅速将所有内容删除，并改口声称自己没有留证据，之前的一切只是在开玩笑，呼吁网民散场。

由于李雨桐在2025年底的直播中才刚表示与薛之谦已和解，此次前后矛盾的行为让大众深感疲劳。不少网民在评论区质疑其真实动机，认为她可能为了直播带货而炒作话题吸流量，或质疑其精神状态不稳。

薛之谦公司发声明反击

在沉默一天后，薛之谦所属公司今日正式发表声明，强硬反击。声明中指出，李雨桐发布的相关言论均为凭空捏造的「不实信息」，是「恶意诽谤」。声明强调，公司已委托律师完成取证，并将采取法律途径，追究相关谣言发布者的法律责任。

相关阅读：乘风破浪丨阿娇录影被主持谢娜寸未够瘦 网民抱不平

李雨桐：怎么不敢发微博啊

面对薛之谦公司的声明，李雨桐非但没有退缩，反而再度发文，直接向薛之谦本人叫阵。她情绪激动地写道：「薛之谦来告我！我准备好律师了！你本人怎么不敢发微博啊？」

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
2026-03-02 16:18 HKT
伊朗局势｜美驻沙特大使馆疑遭无人机袭击起火 美军阵亡人数增至6人｜持续更新
01:15
伊朗局势｜巴林美国空军基地受袭 伊朗扬言向通过霍尔木兹海峡船只开火｜持续更新
即时国际
4小时前
中大医院骨科仁医黄咏仪离世 病人悼念「谢谢妳医好我」 曾往阿富汗海地救援
中大医院骨科仁医黄咏仪离世 病人悼念「谢谢妳医好我」曾往阿富汗海地救援
医生教室
4小时前
吴安仪社交平台宣布婚讯。
桌球｜吴安仪15年爱情长跑修成正果 社交平台宣布婚讯：开始人生新篇章
即时体育
5小时前
香港珠宝展爆惊人抢购潮！阿叔「胶篮头盔」冲锋抢货 网民：昂贵菜市场｜Juicy叮
00:36
香港珠宝展爆惊人抢购潮！阿叔「胶篮头盔」冲锋抢货 网民：昂贵菜市场｜Juicy叮
时事热话
5小时前
失婚前港姐移英梦碎回流揾工处处碰壁 揾食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X机呀？
失婚前港姐移英梦碎回流揾工处处碰壁 揾食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X机呀？
影视圈
18小时前
70岁「御用道友」麦子云惊变纸片人外表憔悴 弃影从商成创科董事 将一技术引入香港
70岁「御用道友」麦子云惊变纸片人外表憔悴 弃影从商成创科董事 将一技术引入香港
影视圈
8小时前
网红刘马车踩场大闹九记！双语怒骂35分钟「香港饮食界之耻」 老板忍火1招K.O. 网民︰打住正义旗号周围赚流量
网红刘马车踩场大闹九记牛腩！怒骂35分钟直斥「香港饮食界之耻」 老板忍火1招K.O.
饮食
3小时前
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」电子钱包 7x24转账内地免手续费
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」电子钱包 7x24转账内地免手续费
商业创科
2026-03-02 15:28 HKT
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！属同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！为同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
饮食
2026-03-02 12:17 HKT