视后冻龄神话破灭？瘦到面颊凹陷惊现青筋手吓坏网民 曾为男友筹医药费有情有义

现年70岁的视后米雪，入行多年，拍过不少脍炙人口的作品，尤其是剧集《射雕英雄传》，被誉为「最美黄蓉」，她在圈中出名保养得宜，每次亮相必定被赞作「冻龄美魔女」，近日她孖住另一位不老女神罗霖，在元宵节（3日），拍片祝贺网民团团圆圆，不过网民发现米雪真实样貌，暴瘦至出现「树根颈」，而且双手满是青筋，但网民也纷纷体谅米雪，赞她有自然美态，能够优雅地老去。

米雪拍片祝贺元宵节

近日米雪和罗霖拍片，跟粉丝一起庆贺元宵节，片中米雪戴著时尚眼镜，身穿简洁的浅色上衣，精神奕奕地与罗霖一同做出恭贺手势。她笑容灿烂，声音动听，充满活力，完全不像是一位年届古稀的前辈艺人。然而，在近镜头下，有眼尖的网民指出，米雪似乎比以往消瘦不少，面颊略显凹陷。当她做出拜年手势时，手背上清晰可见的青筋，以及脖子上无法完全隐藏的颈纹，似乎在不经意间出卖了她的真实年龄。

米雪被同场罗霖比下去

米雪近年受周润发影响，爱上跑步，平日又懂得调理养身，比起同龄的女星，算是保养得宜，但跟同场的罗霖比较，始终对方年轻10年，当日罗霖穿上一身粉色系裙子，作为三子之母，皮肤相当白滑，看不出真实年龄，网民更表示「没有比较就没有伤害」。

米雪为已故男友筹医药费

米雪年青时是大美人，从1976年佳视版《射雕英雄传》，到后来TVB剧集《溏心风暴之家好月圆》，演技精湛，演出不少经典角色。但她的感情生活，更让网民津津乐道。米雪跟「亚洲第一中锋」之称的尹志强，相恋26年，但尹志强于1992年不幸患上鼻咽癌，虽然曾经一度治愈，可惜之后身体状况每下愈况，最终于2010年离世。有传米雪为筹医药费，不放过任何工作机会，除了接拍电视剧及担任代言人，更打破惯例到内地拍剧赚钱，甚至曾蚀卖资产套现，而在男友尹志强离世后，米雪至今仍然保持单身。

