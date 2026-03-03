Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

视后冻龄神话破灭？瘦到面颊凹陷惊现青筋手吓坏网民 曾为男友筹医药费有情有义

影视圈
更新时间：16:55 2026-03-03 HKT
发布时间：16:55 2026-03-03 HKT

现年70岁的视后米雪，入行多年，拍过不少脍炙人口的作品，尤其是剧集《射雕英雄传》，被誉为「最美黄蓉」，她在圈中出名保养得宜，每次亮相必定被赞作「冻龄美魔女」，近日她孖住另一位不老女神罗霖，在元宵节（3日），拍片祝贺网民团团圆圆，不过网民发现米雪真实样貌，暴瘦至出现「树根颈」，而且双手满是青筋，但网民也纷纷体谅米雪，赞她有自然美态，能够优雅地老去。

米雪拍片祝贺元宵节

近日米雪和罗霖拍片，跟粉丝一起庆贺元宵节，片中米雪戴著时尚眼镜，身穿简洁的浅色上衣，精神奕奕地与罗霖一同做出恭贺手势。她笑容灿烂，声音动听，充满活力，完全不像是一位年届古稀的前辈艺人。然而，在近镜头下，有眼尖的网民指出，米雪似乎比以往消瘦不少，面颊略显凹陷。当她做出拜年手势时，手背上清晰可见的青筋，以及脖子上无法完全隐藏的颈纹，似乎在不经意间出卖了她的真实年龄。

相关阅读：米雪17年后再封视后  演石修老婆展红姨式霸气演技扬威马国  一原因却罕呈老态

米雪被同场罗霖比下去

米雪近年受周润发影响，爱上跑步，平日又懂得调理养身，比起同龄的女星，算是保养得宜，但跟同场的罗霖比较，始终对方年轻10年，当日罗霖穿上一身粉色系裙子，作为三子之母，皮肤相当白滑，看不出真实年龄，网民更表示「没有比较就没有伤害」。

米雪为已故男友筹医药费

米雪年青时是大美人，从1976年佳视版《射雕英雄传》，到后来TVB剧集《溏心风暴之家好月圆》，演技精湛，演出不少经典角色。但她的感情生活，更让网民津津乐道。米雪跟「亚洲第一中锋」之称的尹志强，相恋26年，但尹志强于1992年不幸患上鼻咽癌，虽然曾经一度治愈，可惜之后身体状况每下愈况，最终于2010年离世。有传米雪为筹医药费，不放过任何工作机会，除了接拍电视剧及担任代言人，更打破惯例到内地拍剧赚钱，甚至曾蚀卖资产套现，而在男友尹志强离世后，米雪至今仍然保持单身。

相关阅读：尹志强抗癌惨况曝光  「讲波金句王」爆天文数字手术费致敬米雪：佢受嘅苦不下尹佬

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
2026-03-02 16:18 HKT
伊朗局势｜美驻沙特大使馆疑遭无人机袭击起火 美军阵亡人数增至6人｜持续更新
01:15
伊朗局势｜巴林美国空军基地受袭 伊朗扬言向通过霍尔木兹海峡船只开火｜持续更新
即时国际
4小时前
中大医院骨科仁医黄咏仪离世 病人悼念「谢谢妳医好我」 曾往阿富汗海地救援
中大医院骨科仁医黄咏仪离世 病人悼念「谢谢妳医好我」曾往阿富汗海地救援
医生教室
5小时前
吴安仪社交平台宣布婚讯。
桌球｜吴安仪15年爱情长跑修成正果 社交平台宣布婚讯：开始人生新篇章
即时体育
5小时前
香港珠宝展爆惊人抢购潮！阿叔「胶篮头盔」冲锋抢货 网民：昂贵菜市场｜Juicy叮
00:36
香港珠宝展爆惊人抢购潮！阿叔「胶篮头盔」冲锋抢货 网民：昂贵菜市场｜Juicy叮
时事热话
6小时前
失婚前港姐移英梦碎回流揾工处处碰壁 揾食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X机呀？
失婚前港姐移英梦碎回流揾工处处碰壁 揾食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X机呀？
影视圈
19小时前
70岁「御用道友」麦子云惊变纸片人外表憔悴 弃影从商成创科董事 将一技术引入香港
70岁「御用道友」麦子云惊变纸片人外表憔悴 弃影从商成创科董事 将一技术引入香港
影视圈
8小时前
网红刘马车踩场大闹九记！双语怒骂35分钟「香港饮食界之耻」 老板忍火1招K.O. 网民︰打住正义旗号周围赚流量
网红刘马车踩场大闹九记牛腩！怒骂35分钟直斥「香港饮食界之耻」 老板忍火1招K.O.
饮食
3小时前
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」电子钱包 7x24转账内地免手续费
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」电子钱包 7x24转账内地免手续费
商业创科
2026-03-02 15:28 HKT
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！属同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！为同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
饮食
2026-03-02 12:17 HKT