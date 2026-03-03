Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

元宵节丨性感人妻沈卓盈晒「下身真空」惹火照 嫁入豪门变阔太 亿元豪宅背景更吸睛

影视圈
更新时间：15:20 2026-03-03 HKT
发布时间：15:20 2026-03-03 HKT

前TVB花旦沈卓盈自2019年与富商杜灏标（Calvin）结婚后，生活幸福美满，并育有一子。她亦不时在IG分享生活点滴，大方展示阔太的优雅日常。今日（3日）是元宵节，沈卓盈向粉丝送上祝福，并上传了数张在家中拍摄的应节美照，并写道：「祝大家元宵节快乐，年年事事顺」，并加上了 #元宵佳节 和 #团团圆圆 的标签，充满节日气氛。

沈卓盈「下身真空」性感又迷人

照片中，沈卓盈身穿一件鲜红色的宽松长版针织外套，内搭金色项链，显得喜气洋洋。她以「下衣失踪」的造型亮相，跪坐在年花前，骚出一双修长白滑的美腿，营造出「下身真空」的视觉效果，性感又迷人，吸引了不少网民的目光。

沈卓盈嫁入豪门生活无忧

自从嫁入豪门后，沈卓盈便淡出幕前，专心相夫教子，过著无忧无虑的少奶奶生活。据悉，她的丈夫杜灏标（Calvin）是一位富商，经营家族内衣生意，业务遍及欧美多地，家底相当丰厚。两人婚后居于价值过亿的独立屋，生活富贵。 

而从她分享的照片背景所见，正是其豪宅的角落。该角落布置得充满节日气氛，巨型的年花摆设相当抢镜，旁边还有应节的公仔与装饰，加上柔和的自然光线，显得温馨雅致，足见她对生活充满仪式感。虽然已为人母，但沈卓盈样貌身材依然保养得宜，每次现身都令人惊艳。这组照片再次证明了她即使婚后淡出，魅力依然不减，轻松成为网民焦点。

