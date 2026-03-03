Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

周永恒内地妻陈薇斩缆「世纪渣男」 亲证已搞离婚近一年：私事唔想再解释

影视圈
更新时间：11:35 2026-03-03 HKT
发布时间：11:35 2026-03-03 HKT

「世纪渣男」周永恒（Roy）近日因被爆在港铁车厢内与女子亲暱相拥，传出背内地妻陈薇（Britni）再度「偷食」，虽然周永恒及后向传媒澄清，相中人是其太太陈薇，不存在出轨问题，但前女子组合MVG成员周晓彤（Ivy）突然公开数臭周永恒瞒婚，两人纠缠近20年的关系曝光。'

陈薇罕有地谈及婚姻状况

其后周永恒除承认与太太分居期间，曾与周晓彤发展恋情外，二人分手原因不是女方所指．不过他有感非公众人物，毋须公开私隐：「我系咪已经离婚，同公众无关。」陈薇昨晚（2日）在IG限时动态出po，罕有地谈及婚姻状况。

相关阅读：周永恒港铁车厢疑背妻揽女  贴到实如胶似漆脱罩阴阴嘴笑  网民：条女又唔同咗

周永恒与陈薇结婚并育有一子

周永恒在2018年与陈薇结婚并育有一子，本来以为周永恒会修心养性，但2023年爆出「家暴罗生门」，周永恒头上有伤口。二人亦因小事发生争执，周永恒扬言：「斩死你、斩死你老母、斩死你全家同个仔」，当时一度闹上法庭，不过周永恒因袭警案上庭，当时陈薇陪老公上庭，周永恒指事件反而与太太关系好了，更加恩爱，不过之后已不见陈薇再晒家庭照。

陈薇称当日系陪同周永恒奔丧

对于周永恒又再爆出婚内出轨，陈薇昨晚IG限时动态出po：「我想喺度澄清少少嘢，本来真系私事唔想多作解释，但避免事件继续发酵。现时对方屋企正处理紧白事，当日本人系陪同对方奔丧。本人较早前已委托律师处理紧离婚程序，程序进行紧差唔多一 年，解释完，唔想再浪费社会资源啦，希望事件告一段落。」陈薇的IG已经不再见到一家三口的合照，只有日常凑仔的相片，日前她贴出一盒积木相并说：「又到咗考试季，又要帮小朋友温书啦，考完试先砌。」

相关阅读：「世纪渣男」周永恒认恋情却否认婚内出轨 纠缠前女团成员关晓彤近20年揭亲密关系底线

