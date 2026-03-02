失婚前港姐移英梦碎回流揾工处处碰壁 揾食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X机呀？

现年47岁的落选港姐林雅诗（Grace），近年事业与情路皆不顺。日前她再次于Facebook发布「郑重声明」愤怒发文，炮轰一名无赖借洽谈工作为名，在倾妥所有条件及价钱后，竟于支付订金的一刻「玩失踪」，令她怒不可遏，直斥：「虾我一个女人仔？」

林雅诗在帖文中详述，一名姓李的男子联络她洽谈工作，双方已谈好所有细节，但当她要求对方支付订金时，该名男子便人间蒸发。林雅诗怒斥对方从中得到快感，并怒言：「做男人唔好做到咁X街啦，咁样好过瘾咩？听到我把声特别兴奋㗎？使唔使打埋X机呀？虾我一个女人仔？正X街！你记住呀世界有报应㗎！」

林雅诗回流返港求职路难行

林雅诗在2022年曾决心移居英国，希望做回普通人过简单生活，可惜事与愿违。她曾透露寄出逾30封求职信，连洗碗工都没有回音，最终只好选择回流返港。然而，回港后的求职路同样艰难，她不时在社交平台放负，表示揾工不成令她自我价值感极低，更甚的是，求职期间反而收到大量性骚扰信息。

林雅诗揾工曾遇变态骚扰

林雅诗去年曾于社交平台发文，表示现在经济环境差，找工作已不易，却还要被人压价，甚至遇到假借工作之名，实则想免费「倾吓偈」的人。她更愤怒地透露，有人会传送露体狂的相片给她，即使封锁对方，对方仍会用另一个帐户继续骚扰，让她不禁大喊：「唔好再虾我个女人仔啦！我都揾份正职马死落地行！」

林雅诗多年独力抚养儿子

林雅诗入行多年，出道不久曾拍过不少艳情片。其后嫁给商人温文英并育有一子，但婚姻疑因男方出轨而告终。多年来，她以单亲妈妈身份独力抚养儿子。早年她曾与经理人马天乐传出恋情，可惜男方在2020年亦被揭发偷食助手，令林雅诗的感情路再次触礁。如今事业上又频频受挫，获得不少网民关心及同情。

