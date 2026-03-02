Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

张家辉关咏荷向白雪仙拜年 20岁女儿张童低调未见踪影 曾与仙姐做邻居关系密切

影视圈
更新时间：21:25 2026-03-02 HKT
发布时间：21:25 2026-03-02 HKT

金像影帝张家辉与视后太太关咏荷向来是圈中模范夫妻，关咏荷淡出幕前多年，专心相夫教女，鲜有公开露面。日前，张家辉与关咏荷前往粤剧名伶白雪仙家中拜年，同场的马海伦将众人合照上载至微博，让关咏荷近照曝光，冻龄美貌随即引起网民热议。

马海伦赞关咏荷超级冻龄

从马海伦分享的合照可见，张家辉与关咏荷、白雪仙、陈善之及马海伦等人一同聚餐，气氛温馨。马海伦在帖文中兴奋地写道：「张家辉夫妇去仙姐家拜年，很久冇见关咏荷完全冇变，靓！同佢合作好多剧集，最令我难忘系苗翠花佢要背我，还有一様告诉大家我同佢一样好多头髪。」她更分享了两张当年与关咏荷合作拍摄剧集的珍贵剧照，勾起不少剧迷的集体回忆。

张家辉女儿行踪令网民好奇

据知，张家辉一家三口曾与白雪仙是邻居，两家建立好交情，因此每年都会亲自上门拜年。翻查网上流传的照片，在2018年及2019年，他们都曾带女儿张童向白雪仙拜年。转眼间，张童现已20岁，但她似乎无意跟随父母步伐进入演艺圈，作风极为低调。在今年的最新合照中未见其踪影，未知她只是没有一同合照，还是因事未有随行，引发外界好奇。

