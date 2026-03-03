前TVB「御用细佬」北上发展平平  爱妻爆挨两份工捞埋地产  前年曾插尿喉做手术

现年47岁、有TVB「御用细佬」之称的黄嘉乐，于2022年底宣布离开效力21年的「娘家」TVB，期望北上发展能大展拳脚。然而，离巢后数年发展似乎未如预期，近日其太太江惠贤（Samantha）更透露自己已兼职地产代理一年，惹来网民揣测是否因丈夫事业停滞，才需挨两份工帮补家计。

黄嘉乐去年组男团

黄嘉乐于2022年8月与拍拖五年的婚礼摄影师江惠贤结婚，同年底决心外闯。他曾与高钧贤、梁烈唯等人组成男团，冀望在内地市场打响名堂，但事业至今未见太大起色。

黄嘉乐太太兼职地产代理

江惠贤近日在IG上载了一张地产代理牌照的相片，透露自己原来已成为「Slasher」（斜杠族）一年。她兴奋地表示：「够期续牌先惊觉，我已经成为Slasher一周年喇！」并认为摄影师和地产代理的工作时间弹性，可以同时兼顾，「呢两样嘢加埋一齐做Slasher真系好正」。从字里行间可见，江惠贤对新工作充满热诚，形容「学多样嘢又系钟意嘅嘢，新鲜又开心」，更表示开单的满足感，就如当年完成第一个婚纱摄影工作一样，她更期盼「10年后到我影唔到相就可以有一样钟意嘅嘢做到老啦」，对未来充满规划。

黄嘉乐太太曾因病入院

虽然江惠贤对双职生活乐在其中，但不少网民却对她的身体状况表示担忧。江惠贤前年曾因身体问题入院，并接受全身麻醉手术，当时更需插上尿喉，超过30小时无法进食饮水。此外，她童年时曾患有严重弱视，甚至被医生断言「好快都会盲」，幸好其后奇迹好转。

