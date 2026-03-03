70岁「御用道友」麦子云惊变纸片人外表憔悴 弃影从商成创科董事 将一技术引入香港

现年70岁、前TVB「御用道友」麦子云，自23年在电影《毒舌大状》中的精湛演出再度引发关注后，之后便鲜有公开露面。近日中国武术协会会员莫天崇在小红书分享了和麦子云的影片，曝光了其最新状态，随即引起网民热议。

麦子云瘦如纸片人

从照片可见，一向以眉骨高、轮廓分明见称的麦子云，比起3年前《毒舌大状》中的模样更显消瘦。他身穿蓝色西装外套，虽然面带微笑并竖起拇指，但身形却显得异常单薄，仿如「纸片人」。此外，他面部凹陷，皱纹比以往更加明显，老态龙钟的模样让不少网民对他的健康状况表示担忧。不过，分享照片的莫天崇在文中提到，他与麦子云在武术领域已合作超过二十年。这番话似乎在暗示两人至今仍保持著工作伙伴关系，也让关心麦子云的粉丝们可以稍为放心。

麦子云是爱家好男人

麦子云自幼习武，70年代加入邵氏训练班，其后签约TVB，在《楚留香》、《天龙八部》、《射雕英雄传》等多部经典剧集中演出。在1980至1990年代，他因经常饰演小偷、道友等反派角色，而获封为「御用奸角」及「御用道友」。尽管幕前形象深入民心，现实中的他却是一位极爱家庭的好丈夫、好爸爸，与圈外太太育有四名女儿。

麦子云搞创科事业成董事

在2001年拍毕《寻秦记》后，麦子云因感到演艺事业遇到瓶颈便淡出幕前，转往中国内地发展舞台制作事业。经过多年奋斗，他的生意越做越大，近年更将「武术融入动画特技」的创新舞台特效技术引入香港，大搞创科事业，现已是恩溢国际发展有限公司的执行董事。

麦子云拒绝买楼和储钱

虽然从商后收入远超当年TVB的月薪，但麦子云谦称自己并未发达，更坦言「与钱有仇」，从不储钱也不买楼。他认为将资金投入生意和女儿的教育比置业更实际，「赚到四个女就系我嘅资产，有层楼望住又如何，都冇爱意嘅。」他笑言，最大的投资就是栽培四位千金成才。