赌王三太陈婉珍新形象庆生状态惊人  何超云中门大开超性感切蛋糕  向新欢嘟嘴甜到漏？

赌王三房千金何超莲，近日她与龙凤胎弟弟何猷启及姐姐何超云一同为母亲，即赌王三太陈婉珍庆祝生日，并在社交平台分享温馨大合照。照片中，三太陈婉珍梳著一头中分新发型，身穿典雅的白色外套，显得女人味十足。她精神饱满，气色红润，面对镜头露出温婉亲切的笑容，可见对于子女们齐聚庆生的心意感到十分满意。

何超云跟妈妈陈婉珍生日极接近

与妈妈生日相近的何超云，近日亦隆重其事地庆祝自己的37岁生日。她于IG上载庆生影片，心情极佳。为了这个特别的日子，何超云精心打扮，穿上一件牛仔质料的超低胸上衣，「大开中门」尽显其丰满诱人的身材，性感指数爆灯。影片所见，派对上有众多好友为她庆祝，现场气氛热烈，桌上摆满了至少三个精致的生日蛋糕。

相关阅读：

何超云超性感甜蜜庆生

寿星女何超云状态极勇，颜值惊人，脸上洋溢著浓浓的少女味，完全不像37岁。她收到了大量礼物和蛋糕，但似乎对一个白色心形图案的简约蛋糕情有独钟。在影片中，何超云全程望著镜头，时而托腮、时而比V字手势，展现出「甜到漏」的微笑，更向镜头嘟嘴作状亲吻，似乎在向拍摄者撒娇。外界猜测，这位操刀拍摄的「摄影师」正是她的胡须新欢Jony Su，而那个心形蛋糕亦很可能是男友送赠的甜蜜心意。

何超云跟胡须男爆出绯闻

何超云自去年8月传出与任职高级消防队长的未婚夫Douglas分手后，感情动向备受关注。至去年11月，她出席好友生日会时，身边首度出现胡须男Jony Su，当时男方亲密地搂著她的腰，因而传出新恋情。近日两人恋情逐渐浮面，何超云更大方分享与Jony Su到泰国旅行的甜蜜片段。旅程中，她穿上低胸背心短裙，大骚美好身段，与男友玩鹦鹉、逛夜市、骑旋转木马，Jony Su更负责自拍，其中一张何超云轻摸男友下巴的照片，甜蜜指数爆灯。

相关阅读：赌王三太陈婉珍生日何超莲为母庆生！打扮低调雍容华贵 何猷启大女激罕合照超靓女