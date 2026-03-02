伊朗局势︱陈浩民夫妇滞留阿联酋遇爆炸 蒋丽莎：咱们祖国有底气，不犯人 救命电话打唔通

中东局势近日急速升温，以色列与美国于2月28日联手攻击伊朗多地，引发伊朗报复式空袭，战火波及阿联酋的杜拜及阿布扎比。陈浩民与内地老婆蒋丽莎当时正身处阿联酋，并在社交平台上分享了惊险经历，引发网民高度关注。

蒋丽莎：咱们自己的祖国有底气

3月1日，蒋丽莎在社交平台发文，称阿布扎比发生爆炸，并表示这是她人生第二次收到轰炸警报。她写道：「世界这么大…作为中国人真的很感恩现在和平的每一天，在世界炮火纷飞的战乱地方，才会显得和平的尤为珍贵！咱们自己的祖国有底气，有硬气，更有骨气！强大又热爱和平！每一次人生的经历都让我更深刻体会『刚毅不屈』、『人不犯我，我不犯人』的中国精神！」字里行间流露出对和平的渴望与身处险境的无奈。根据夫妇二人的社交平台IP位置显示，他们确实身在阿联酋，蒋丽莎更回复网民关心：「来了好几天，谁能提前预料。」证实了他们滞留当地的消息。

相关阅读：伊朗局势丨吴辰君移居杜拜首遇飞弹 巨响撼动豪宅 传超市现抢购潮：前两天才刚把冰箱补满

陈浩民夫妇滞留当地航班停飞

蒋丽莎透露，由于当地机场航班全部停飞，所有旅客都被迫滞留。她昨日（1日）亦分享了另一则帖文，内容提到阿联酋国防部宣称「成功拦截多枚瞄准该国的来自伊朗的导弹」，并指事件造成一名亚裔人士遇难。面对严峻局势，她贴心地分享了中国驻阿联酋使领馆及外交部的紧急求助电话，但表示「目前一直打不通」。

事件曝光后，大批网民涌入留言区，对陈浩民一家的安全表示担忧，纷纷留言「注意安全，保护好自己」、「快回国，平安回国」、「望姐姐平安归来」，祝愿他们能尽快平安回到中国。

相关阅读：陈浩民「断崖式衰老」 皮肤松弛面色暗哑令人叹息 身上一特征如老人

吴辰君移居杜拜首遇飞弹、男星滞留当地？