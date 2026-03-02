阮兆祥体验古董VR眼镜大开眼界 平民小食店女店长患乳癌顿悟人生丨原来视咁的

由阮兆祥（祥师兄）主持的全新资讯综艺节目《香港系列之细间始终你好》，逢周六晚8时翡翠台播映。前晚首播的第1集，祥师兄除走访了开业超过30年的夜冷小店，还走访了一间CP值、人情味兼情绪价值全线爆灯的小食店，以及珍藏了大量「Made in Hong Kong」的珍贵旧物「文化士多」。

阮兆祥戴上100 年的 VR 眼镜大感震撼。

Wendy 自认是工作狂，直到患了乳癌才懂得放开。

Jo和 Wendy 无论对客人或是行家，都付出真挚感情。

先说小食店，63岁男店主Jo与69岁女店主Wendy为了退休后可活得更精彩，大概1年前合力开了一间小食店，这间小食店的特色，餐牌充满正能量字眼包括「笑口祖」、「开朗」、「快乐」、「甜蜜」、「开心趣味价」等；特色小食除了顾名思义有笑口枣，还有注满祥师兄童年回忆的炸粽，全部美食均由有餐饮经验的Jo主理。除了餐牌名够开心，价钱亦相当开心，一个有齐海鲜炒饭、笑口枣、油菜及花茶的套餐都只是26元。

祥师兄同食客互动得好开心。

Vincent 希望大家来到店铺感受昔日（香港）情怀。

「文化士多」由本地设计师 Vincent 创建。

谈到套餐价钱，Jo坦言一切只为大家开心：「俾客食到好嘅嘢，佢哋隔两日又返嚟撑一撑你，咁就开心喇」，Jo与Wendy之所以咁夹，全因2人都是工作狂，叫得工作狂，亦难免有执念，自认曾经十分固执的Wendy，坦言直到患了乳癌才懂得放开：「其实我以前唔系咁开朗，我𠵱家就好开朗。10年前我患咗乳癌，因为我真系好固执、好睇唔开，点解会有呢个病，都系原因之一……即系原来做人真系唔好太执着。」祥师兄在节目中还访问了Jo和Wendy的顾客及行家，发现2人人缘很好，全因他们无论对客人或是行家，都付出百分百真挚感情，相当有爱。

还原旧香港文化

节目中最后一间小店，是由本地设计师Vincent创建的「文化士多」，里面珍藏了大量「Made in Hong Kong」的珍贵旧物，其中最有趣的收藏，是100年的VR眼镜及照片，祥师兄「试睇」后大感震撼；Vincent指为了让更多顾客亲身体验这个伟大发明，该套VR眼镜及照片更被定为「非卖品」：「即刻好似现场去返100年前咁，个感动位就喺呢度。」除了想让更多港人知道「香港制造原来好劲」，Vincent更想透过「文化士多」的每个活动／每个小细节，还原旧香港文化＋生活面貌：「香港人嚟到呢度就好似活历史咁，嚟到可以feel吓𠮶种昔日（香港）情怀，就系咁简单咋嘛。」