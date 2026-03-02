中年好声音4丨导师Calvin Sir张嘉铭造型似林家谦？歌唱老师资格曾惹争议 视帝都系佢学生

《中年好声音4》昨日（1日）一集进行「导师分组赛」，由教唱歌KOL张嘉铭（Calvin Sir）、布志纶（布Sir）、及高少华（银老师）分别担任歌唱导师，大战一触即发。当中的「Calvin Sir」张嘉铭被指打扮似足林家谦而引起讨论，现实中他原来有多重身份，有指视帝陈展鹏、郑世豪、陈毅燊（ANSONBEAN），以及在《夜王》中饰演侍应「结衣」的「小薯茄」丽英亦是其学生之一。

「Calvin Sir」张嘉铭率领「绿队」

「Calvin Sir」张嘉铭加盟节目，率领的「绿队」学员有吴亦伟、许云妮、戴艺、彭梓嘉、梁煜坤、马浩宜、卓猷燕、黎若雪、尹景顺、蔡文驹、黄艺辉，以及「猫女郎」刘佩玥。

「Calvin Sir」张嘉铭除了是YouTuber、歌唱导师外，亦创办「SingingSoul Academy歌唱学院」，更在2023年ViuTV节目《造星唔造星？》担任导师。「Calvin Sir」张嘉铭的Youtube频道有近25万订阅，当中曾拍片分享对《中年好声音》的意见，又有讲唱歌的实用技巧，频道受网民欢迎。「Calvin Sir」张嘉铭日前更表示报读香港中文大学的硕士课程，已经被取录。

「Calvin Sir」张嘉铭被指收得贵

不过「Calvin Sir」张嘉铭在四年前曾受网民质疑其导师资格，有网民于讨论区分享，虽然张嘉铭曾称夺得过多个奖项，但不少比赛规模都相当小型，质疑不够认受性，奖项的含金量亦曾成为网上热话。更有网民指张嘉铭当时知名度不高，但已收大约1,800元一小时学费，认为进取程度拍住星级歌唱老师杜丽莎。另有网民提出他在YouTube的教唱歌片，只适合没有音乐底子的新手：「觉得佢啲片对冇音乐知识嘅人嚟讲好易入口」、「听过佢唱歌真系一般」、「佢唱歌直程难听，每次佢一示范一定快转𠮶段」等。

