大野智宣布岚告别骚后离巢 想放下艺人身份重拾个人生活 疑为引退铺路

日本著名男子组合岚成员大野智昨日透过官方网站宣布，将于今年5月31日举行岚告别巡唱后退出STARTO娱乐。大野智在声明中表示：「我，大野智在今年5月31日随着岚活动结束，决定离开事务所。从14岁开始进入这个世界，大约32年来，事务所的各位，以及所有相关人员工作人员，长期以来的关照，非常感谢。而且最重要的是，一直以来支持我的fans，托大家的福我才能活动到这一步，真的非常感谢。」

大野智疑正式淡出演艺圈

大野智提到自己经过长时间思考，认为是时候放下艺人身份，重拾个人生活。他坦言过去多年几乎把所有时间都奉献予工作，如今希望能远离镁光灯，寻找属于「大野智」本人的人生节奏。他也成为继二宫和也、松本润之后，离开星STARTO娱乐的岚成员。大野智再表示：「希望5人能一起全力奔驰到5月31日，如果大家能陪伴我们到最后一刻，我会非常开心。」相关人士透露，他退所后极可能正式淡出演艺圈。

岚将于5月31日后结束27年团体活动

岚1999年以单曲《A・RA・SHI》出道，由大野智任队长，与樱井翔、相叶雅纪、二宫和也、松本润组成，红遍亚洲。岚于2021年宣布暂停活动，去年宣布今年春天举行最终告别巡唱《ARASHI LIVE TOUR 2026 We are ARASHI》，之后解散，结束27年团体活动。巡演将自3月13日展开，巡回日本5大巨蛋共15场，最终场5月31日于东京巨蛋举行。

