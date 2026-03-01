方力申为演唱会海报疑似抄袭尹光负全责 : 全部都系我决定 去年过得非常完美大赞女儿脚头好

方力申（小方）今日（1日）现身屯门出席「全民运动挑战日」，同场还有使梁芷珮等，挑战200人一分钟做开合跳，成功列入健力士纪录。提到有「飞鱼王子」之称的小方，在2019年成功完成「45公里香港环岛泳」慈善挑战，创下健力纪录，他表示至今仍未获取证书：「我头先见到健力啲人，都有问佢点样可以攞返个证书，因为我上网睇，见到我仲系男生里面最快，所以好想攞返个证书，因为当年冇攞到，可能当时没有畀钱。」他续说：「今日天气好又唔太热，虽然所有参赛者都等了很久，最后都可以一take过顺利完成破纪录。」他亦坦言一分钟开合跳都有难度，做到心跳加速兼出汗。加上今天早上已经行了30层楼梯，坦言现埸做开合跳的时候都有脚震。提到他后段越跳越快，他打趣地说：「系呀，因为见到你们（传媒）影我嘛！再跳耐啲都不行了。」

方力申同尹光一样喜欢粉红

当被问到他五月在红馆举行演唱会，被网民指其演唱会海报疑似抄袭尹光的2023年红馆演唱会海报，他直言自己要负上全数责任，他说：「我要负上所有嘅责任，因为全部都系我决定，无论是穿粉红色衫、背景都好相似，其实我跟他有一齐打乒乓波，所以真系心有灵犀，错！唔系心有灵犀，系指我抄佢，我睇佢IG发现佢都系好钟意粉红色，而我自己亦都好钟意粉红色。」他称自己喜欢粉红色的程度超高，指当年的泳帽、泳队、出赛时的泳帽都是Shocking pink，笑言连内裤都是粉红色。问到可会考虑邀请尹光担任嘉宾？他说：「我哋系好兄弟，光哥话会全力支持我！」

方力申笑言望住囡囡乜都唔想做

问到是否女儿好脚头时，他直言不讳：「系呀！上年结婚到太太生BB、自己泳池场地开张、又攞到三个先进世锦赛金牌、再攞到红馆过期，所以我觉得2025年非常之完美。」2026年要实践，已十多年没有新歌的他表示，为了演唱会将会有新歌推出，坦言要更加努力畀心机。庆祝的活动要完结，要埋头苦干为演唱会作准备。他亦笑言为了演唱会要克服的就是女儿：「因为我返到屋企见到个女就乜都唔想做，净系望住佢、抱住佢、同佢倾偈，点样可以兼顾老公、爸爸，仲可以操 fit自己？真系最大困难！」