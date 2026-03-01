90年代女星18岁女儿索样突变 「最美星二代」被指颜值降呢出道触礁？

现年57岁的翁虹，是1989年亚姐冠军，保养得宜的她，岁月并未留下痕迹，被赞「冻龄美人」，她先后经历过两段婚姻，跟第二任丈夫刘冠廷，育有一名女儿刘莳，囡囡转眼已经18岁，长得亭亭玉立，而且遗传了妈妈的美女基因，也是漂亮可人，白滑肌肤更是她们母女的标记，刘莳正准备入行，所以不时都会分享靓相，跟粉丝互动，但近日她却被指颜值降呢，原来是因为刘莳的肤色出事，晒黑了少许即被网民垢病。

翁虹囡囡遗传妈妈美女基因

翁虹近年除了拍剧，亦一直为女儿刘莳未来出道，忙于铺桥搭路，经常分享母女合照，预先为囡囡积聚人气，每次有新相面世，翁虹固然被赞吃了防腐剂，完全不显老，囡囡更是天生丽质，眼大大笑容甜美，母女不止成个饼印，皮肤均是白到反光，只是近日刘莳分享的新相，却被网民指晒得太黑，昔日高颜值，纯粹只是「一白遮三丑」的效果，刘莳小小年纪已经要面对网民的恶意批评，面对入行前的最大考验。

翁虹为女儿跟丈夫「分居」3年

翁虹去年自爆跟丈夫已「分居」3年，惹来二人婚变疑云，真相是女儿刘莳在2022年要在国外读书，丈夫在外国有生意业务要处理，而翁虹自己又要在全国各地奔波拍剧，所以夫妇二人协议要有一人在女儿身边，所以才开始了夫妻分开两地生活，翁虹接受访问时更表示完全没有影响，真正做到「小别胜新婚」。

翁虹从不与丈夫乘同一班飞机

翁虹不时分享自己的婚姻细节，由于内容太过惊人，每每引起网民讨论，去年她自爆跟丈夫婚前签订「出轨罚款协议」， 翁虹透露自己起草了婚前协议，任何一方出轨均要罚款，而丈夫其后加上补充协议，要罚款100万美金，不过翁虹表示对自己及丈夫很有信心，不会有被罚的一天。除此之外，他们夫妇不会乘坐同一班飞机，若然不幸发生意外，也留下夫妻其中一人，继续照顾女儿，被网民赞她是绝世好妈妈。

