Coffee爱犬保护囡囡被儿子视为「敌人」 连诗雅教女儿不要乱碰狗狗 拜年与Lucy首见面玩得开心

活动大使林芊好（Coffee ）和连诗雅（Shiga）亦都带同家中爱犬出席，问到养宠物家中小朋友可有呷醋？Coffee表示儿子没有呷醋，反而视家中爱犬为「敌人」：「原本只狗系我个仔，之后有了妹妹，后来就跟咗我，佢哋两个真系会打交，有时咬到个仔流血，有时我个仔又会打返佢，我好难控制佢哋两个，反而现在多了妹妹，情况稍有好转。」她表示爱犬当了妹妹是女儿，会保护她，爱犬每次听到妹妹喊都会表现紧张，感觉好得意。Coffee直言儿子现时跟家中狗狗势不两立，指爱犬上个月才咬伤儿子只脚：「咬到个仔只脚流晒血，不过儿子又衰嘅，佢突然好快咁跑入厨房，令到爱犬超级紧张，一啖咬了落去。」他笑言这是儿子与狗狗两年以来的恩恩怨怨，所以经常提儿子不要欺负妹妹。

Coffee带2个月囡囡飞澳洲

Shiga表示其爱犬不时都想攻击女儿，她说：「因为爱犬一直当自己是BB，但突然间屋企多咗个BB，佢成日都好似好唔开心，经常匿咗喺梳化底，但女儿又好钟意佢，成日想同佢玩，依家大咗会成日走去梳化底掹只狗出嚟，令狗狗发恶几乎咬佢。」所以她会经常教导女儿不要胡乱碰牠。

Coffee表示今个新年没特别周围去，并透露早前屋企有事，带着只有两个月大的初生女儿飞澳洲，舟车劳顿，所以今个新年大部分时间都留在家中：「今年冇乜去拜年，主要留喺屋企，如果出去一日，可能要留喺屋企抖三日。因为啱啱生完第二胎冇几耐，身体比较攰，想休息多啲。」

Shiga开心女儿衣服终合身

Shiga表示有几天去了亲友家中拜年，其中去了三哥苗侨伟屋企，表示女儿当日初次与李𤨪琛的女儿Lucy见面，小朋友都玩得好开心。她表示去年买了很多衣服给女儿，去年不合适，今年反而可以穿到。身旁的Coffee表示反而好多朋友或者赞助女儿衣服，但没有机会穿，因为新年在家居多，笑言给女儿穿「阿叔」底衫，可以舒适一点。Coffee 表示一对子女𢭃了很多利是，儿子已经拆了利是，笑言女儿的利是已被自己充公，因五岁前都会为子女保管，而儿子至今的利是钱仍在家中夹万，表示要着手为他开户口了。