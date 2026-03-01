富商刘銮雄与女儿刘秀盈罕见同框 现身闹市成焦点父女情不变 大刘保镳「毛巾阵」再现

近日，有网民在街头惊喜偶遇城中富商「大刘」刘銮雄与女儿刘秀盈。其实自刘銮雄与旧爱吕丽君（现名吕姵霖）分手后，已甚少见到刘銮雄与吕丽君所生的子女同框，尤其刘銮雄与吕丽君近年关系更是疑似彻底反面，因此网民对于刘銮雄与刘秀盈在闹市中一同现身都感到惊喜，相中甚至可见刘銮雄父女的出现，引来不少路人侧目。

刘秀盈尾随爸爸刘銮雄

当日，刘秀盈全黑打扮，在路旁等候。而爸爸刘銮雄则穿著蓝色格仔服装，在保镳的保护下准备登车。众所周知，刘銮雄有严重的洁癖，身旁的保镳亦训练有素，特意用白色毛巾垫在手臂上，才小心翼翼地搀扶他上车，这个标志性的「毛巾阵」再次成为焦点。

相关阅读：甘比罕谈父母背景 意外爆与刘銮雄缘份早注定早是「自己人」 与刘妈妈有一共通点深得奶奶喜爱

刘銮雄和吕丽君关系转差

这次父女见面之所以成为话题，不仅因为二人久未公开同框，也与刘銮雄和吕丽君近年关系转差有关。在二人分开后，刘銮雄曾开记者会疑似暗批吕丽君的「小动作」，斥有人在请「打手」于网上散播谣言：「听闻佢请咗网上打手，请咗以前《忽然一周》总编辑带呢队人，专系负责做呢啲嘢。讲到佢帮我损失百几亿，又话个仔乜乜，仲话我就嚟死。」但事件似乎无损他与女儿刘秀盈之间的感情。

相关阅读：刘銮雄记者会丨暗指吕丽君请人做打手造谣 撑太太甘比助赚过200亿

刘秀盈已荣升老板

现年24岁的刘秀盈多才多艺，擅跳芭蕾舞的她，舞技精湛，获奖无数，2024年更成为占地8,000呎的「香港舞蹈剧场」老板，致力推动舞蹈艺术。同时，她也是一名学霸，目前正在香港大学攻读建筑系硕士学位，可谓文武双全。

刘秀盈曝光豪宅气派内部？