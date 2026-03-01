「最强小三」五索高调为马清铿庆生 父子齐聚生日会 公开绝密生育计划：佢话多谢

「最强小三」五索自高调公开与已婚富豪马清铿的关系后，生活越见高调，近月来更多度曝光马清铿的正面照，甜蜜放闪。五索昨日（28日）继续在社交平台出卖马清铿，曝光为马清铿庆祝生日，场面温馨幸福，再次引发网民热议。

马清铿开怀大笑

从五索分享的一系列照片、影片中，生日饭场面热闹，寿星马清铿穿上浅色恤衫、戴著眼镜，头戴生日王冠，脸上挂著藏不住的灿烂笑容。马清铿时而开怀大笑，时而被五索和仔女的互动逗得乐不可支。而马清铿切蛋糕时，一直抱住年幼囝囝，众人唱完生日歌后，马清铿抱住儿子一齐吹蜡烛，五索全程站在马生身旁，望住两父子时流露出幸福的笑容。

相关阅读：「最强小三」五索豪派30万开工利是 大叠千元钞票当扇拨凉 六位数现金当碎银

五索花心思订Q版蛋糕

五索高调为马生庆祝生日，除准备寿包及蛋糕外，另一个以名车的造型蛋糕，更曝光仔女样貌，马生喜爱的红色「法拉利」造型蛋糕极其抢眼，不仅手工精致，上面更有马清铿、五索与四个仔女及继子的Q版翻糖公仔，蛋糕上写著「马先生生日快乐」，可见五索为此花尽心思。

相关阅读：「最强小三」五索高调晒家庭乐 出游目击马生拖女呷醋 一人在场即被降格变「妹仔」

五索在IG留言：「大家系下面留言祝马先生：生日快乐啦，佢内心会无限兴奋」，五索之后又称：「我用咗我部电话show 俾佢睇，见到重女嘅祝福好开心」、「见到咁多女同佢祝福，你话佢兴唔兴奋？」

五索爆马生喜欢大玩具

五索又曝光全球仅限量600部、马生的爱车法拉利Daytona SP3，五索回复网民时爆料：「他就像一个小朋友，还很喜欢大玩具」。不过对似多位网民催生再追女，五索煞有介事表示：「佢话多谢，但唔想再生」、「他拒绝了我再生育的计划」等。

相关阅读：「最强小三」五索情人节揭婚外情辛酸 与百亿人夫一度分手 马生：系咪一定要咁癫？