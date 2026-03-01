太极乐队40周年演唱会满足粉丝在要求清单中选歌 古巨基再次分享做爸爸心情 自称系钟意凑仔的男人

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

影视圈
2026-03-01
香港童军总会昨晚（28日）在红馆举行「童行未来@115 音乐会暨开展礼」，活动在「香港童军总会香港总监」黎伟生博士致辞后，音乐会正式开始，演出歌手包括太极乐队、古巨基及邓小巧等。大极乐队打头阵演出，主音雷有辉透露，童年时曾参加过童军几年，他即场寻找一下，有没有当年与他同期参加的18旅童军在场，他忆述，参加童军学识打绳结及露营。刘贤德（德哥）表示，很向往做童军，但童年只顾着弹结他及踢波，所以也感到后悔。他们除了演唱几首经典名曲外，更选唱了之前特别为童军创作的一曲《信誓》。

Ricky独唱演出有惊喜

拥有多首名曲的太极乐队也有留意到《中年好声音4》参赛者选了他们的一曲《Crystal》作为团体战，雷有辉直指，看到陈逸璇、可岚、科亚高巴、郑仲豪及钱伟浩的衣着已感到很爆，Ricky(朱翰博）也感到可岚唱得很好。此外，德哥表示，由于过往推出的唱片中有一些歌没有拿出来宣传过，粉丝向他们表示很钟意那些歌，每次也会有很多要求，由于这次是40周年演唱会，所以会满足大家的要求，将会从粉丝提出的要求清单中选歌。而盛旦华（蛇仔）表明，这次也要练歌，因为大家也希望在他创作的歌曲中选一首出来由他独唱。
邓建明（Joey)指出，由于上次Ricky独唱演出有惊喜，所以这次也在所难免要唱歌，Ricky笑言：「这次一定要练歌，不过练鼓更重要。」德哥对于自己独唱的要求完全没有半点惧怕，更笑言：「我是意大利男歌手Ernest De Lamour，虽然已经几十年，但仍有人记得。哈哈！」

古巨基每晚要喂奶及换片

另一位演出嘉宾古巨基，虽然没有接受访问，但他在台上分享自己刚刚再次荣升人父的开心心情，台下观众即时祝他的孩子快高长大。基仔表示，现在花很多时间照顾小朋友，每晚要喂奶及换片，这些都是他很钟意的工作，另方面又要照顾长子古晋匡（Kuson)，更说：「我是个很钟意凑仔的男人。」至于为何提到小朋友，因为基仔家中也有一个小童军现年六岁，是去年参加童军的，之前每逢星期三儿子也会穿着童军制服上学，这晚儿子也有到场：「我跟儿子说，今晚要为童军唱歌，他说自己也是童军也要一起来，我叫他快点换衫出门口，他便换了童军制服，现他在后台看着我唱歌，我让Kuson参加童军是希望他学习到团结、互相帮助，他之前试过回家跟我说拿到奖章，让他感觉做了一些事自己得到表彰，这是小朋友成长中的一个很好的培养自信方法。」

