王子邱胜翊、粿粿闹婚外情后首度同场 庙宇拜神求转运过程意外曝光

邓丽欣前男友「Lollipop」（棒棒堂）出身的36岁邱胜翊（王子）去年被爆介入台湾艺人范姜彦丰的婚姻，与已婚人妻「粿粿」江玮琳发展感情，二人其后公开道歉，「王子」邱胜翊承认超越朋友界线，之后全面停工。近日网上有图片流出，见到「王子」邱胜翊自风波后首度再与粿粿同场，引起网民热议。

王子由胞弟陪到场

「王子」邱胜翊与粿粿自闹出风波后，二人十分低调，却因2月22日在庙宇举行的团拜活动，意外曝光「王子」邱胜翊与粿粿同场的照片。台湾「大溪凤山寺广泽宫」的FB专页日前分享大年初六举办开工团拜活动，现场见到有柯大堡、初孟轩、陈大天艺人参加，由宫主赖铭伟主持仪式，而王子更被见到由弟弟「毛弟」邱宇辰陪伴到场。

从网上的照片所见，王子穿上白衫戴眼镜，站在第二排的显眼位置。未知王子是否求事业运，见到他表现虔诚跟住所有指示参拜。而粿粿却缩在人群之间，戴住口罩及鸭舌帽，保持低调。

王子粿粿掷筊结果相反

据台媒《自由时报》报道，王子、粿粿同样是广泽宫的信众，今次借机会向文昌帝君掷筊，二人与毛弟轮流掷筊，王子与毛弟没有掷到圣筊，相反粿粿掷筊一次，便获得圣筊，领到加持过的「乖乖」，一行人在广泽宫约逗留三小时才离开。

