陈慧琳新歌受《薰衣草》启发 挂住金城武想揾对方拍MV：揾唔到佢 恨演恐怖片想挑战癫癫哋角色

陈慧琳（Kelly）昨日（28日）在铜锣湾举行新歌《那人那地那天》MV发布会及电影《薰衣草》放映会，Kelly在会上表示新歌由江海迦（AGA）在两年前写，因对方喜欢《薰衣草》，所以有这首歌的诞生，而现场也播放AGA的录音。Kelly笑言挂住金城武，在答问环节中，她指曾与金城武合作三次，当中包括电影《天涯海角》、《安娜玛德莲娜》及《薰衣草》，她笑指拍《天》时跟金城武没有很熟，表示对方像艺术家一样经常一个人望海，自己心想「你都几闷！」，而拍《安》的时候就开始熟，再加上有郭富城在搞笑，至于拍《薰衣草》就更熟，因只有他们两人：「成日对住唔讲嘢真系口臭，所以就friend咗，所以默契会更加好。」

Kelly自爆与金城武好浪漫

受访时，Kelly指新歌受《薰衣草》启发，问是否有找真正的金城武去演，Kelly笑指找不到对方，自己也没有和对方联络，但坦言挂住对方：「睇返原来𠮶阵时都几衬，（有冇睇佢新戏？）有啊，成个大哥，𠮶阵时系少男，好浪漫㗎我哋！」提到今次专程到了多个当年《薰衣草》的场景拍摄，她指特意到中环SOHO区那边拍摄，但现在已经完全不同，找不到自己那个香薰治疗室之外，见到那些本来是餐厅现在变成吉舖，自己个心也悒悒哋，提到只有她没变，Kelly即笑说：「成身变，（fans都赞你冇变过！）有嘅，我自己知，行远少少得㗎，远少少就冇变！」对于歌曲在两年前录起，但现在才面世，Kelly谓一直在等MV，因为导演有很多主意，一时想找金城武，又想去法国：「太夸喇，我哋俾唔到佢，揾个实在小小嘅嘢。」

Kelly准备好举行Side Track演唱会

对于有粉丝要求Kelly举行Side Track演唱会，她直言已准备好，自己也想开，但先要看手头上的工作，因为还有巡回演唱会，自己不能同时间做那么多事情，希望完成巡回后可以开始新的项目，因为已经巡回了两年，自己也想做新的事情，但现在仍未知是否仍要去内地，仍在洽谈中，所以好像没完没了般，3月底也将会去马来西亚举行巡回，又透露今次是一位已经很久没有合作的男士，现在正在练习他的歌曲，而5月也会在澳门开骚，不过还未请到嘉宾：「问咗个嘉宾十次佢都唔得闲，（你啲嘉宾冇重复？）我对呢啲唔重复，希望次次有新鲜感畀观众。」

参加《唱钱》要「谂谂先」

对于她早前认出《中年好声音3》的参赛者侯静伊（Connie Hau），Kelly指自己间中都会看《中年好声音》，也很喜欢对方的声音，之后才知道对方也是Hi-Fi歌手：「我后尾睇返佢唱《谁愿放手》，觉得掂㖞，因为唔易唱，佢唱得好好听。（原来你得闲都会睇电视！）唱歌吖嘛，睇唱歌技巧，研究吓嘛。」至于是否有兴趣《唱钱》？她就表示「谂谂先」。问到Kelly近年为何不拍戏？她坦言香港没有太多电影开，也没有太多资金，但若有机会，以现在的年纪会想拍爱情片，也喜欢拍喜剧，之后她又突然想拍类似狄美摩亚的《完美物质》：「好鬼恐怖，我想拍类似呢啲嘢，咁样拍𠮶时会好过瘾，不过都好辛苦，每日喺𠮶个状态，自己未试过想挑战吓癫癫哋𠮶啲。」对于有网民指Kelly是关咏荷的麻雀脚，她笑指自己不懂打麻雀，就连砌牌也不懂，若跟对方打自己会是水鱼，又指早前与张家辉合照表现僵硬，是因为被对方突然吓亲。