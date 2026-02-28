Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

夜王｜吴炜伦屈黄子华请食饭𠱁杨偲泳开心 廖子妤被要求公开风水屋地址 卢镇业不介意继续做反派

更新时间：21:45 2026-02-28 HKT
电影《夜王》票房冲破6500万元，今日（28日）片中一班演员廖子妤（Fish)、卢镇业（小野）、何启华（阿Dee)、李芯駖、赵君瑜、林𤋮彤、杨偲泳及导演吴炜伦一起到太古城戏院进行谢票，并宣布多项记录，包括史上贺岁片开画票房No.1、史上港产片开画第一周票房No.1、史上港产片票房第八位等好消息。

吴炜伦称杨偲泳没有表示过不满

近日杨偲泳因性感镜头被删及身材被讨论，早前她在网上贴文却让人觉得她因戏份被删减而不开心，不过，今日她以身体不适为由没有接受访问便离场。导演吴炜伦对目前票房成绩感到满意，问到可会与上次《毒舌大状》开出票房盘口打赌？他表示，没有，因为开盘口的黄子华这次也表示不赌，问到是否子华怕输？他说：「我怀疑是，他好像上次还未找数，怎样也要他请食多一餐饭。」对于杨偲泳因大量性感镜头被删，她在网上贴文抒发不快一事，吴炜伦表示，杨偲泳没有在他面前表示过不满，也感到大家明白事理，因这套是贺岁片比较激烈的场面不可放，他们是明白的，问到会否推出加长版将删减片段曝光？他表示，未收到老板通知，要看老板的决定。问到会否𠱁一𠱁杨偲泳？他说：「作为演员，辛苦拍完之后在看成品时却见不到，怎样也会有不开心，唯有屈黄子华再请食饭，因为杨偲泳很钟意黄子华，要黄子华请她食饭来𠱁她开心。」

廖子妤否认脚头好

Fish指出，《夜王》令她成为这世人最多被关注的时刻，她表示觉得自己的角色讨好，这次就像中奖一样，做了这么多年很少会有角色会留在观众的心中，角色好大家钟意又可以让自己经历这旅程，所以要多谢导演。香港九部史上最高票房电影中，Fish参与了六部，Fish表示只是刚巧自己每套也有份演出，因而沾上亿万列车行列，感到十分幸运，她说：「不可以说我好脚头，自己只是好彩能够看到亿万风景，黄子华还跟我说是否要公开我的风水屋地址，但我也不知是否有关，因为我没有看风水后才搬，只觉得要住得舒适。」日前Fish在澳门出席《女孩不平凡》首映时感触落泪，她解释，当年演电影《骨妹》的四个女生今年刚好是合作10年，这次再重聚，拿出当年合照甫士拍照作对照，加上当年电影中是演导演的角色，如今看见导演徐欣羡的努力有成果，几个女仔又在路上各自努力，昔日与现今的影像重叠下，令她感到兴奋又感触。

卢镇业开心被观众边閙边赞

此外，卢镇业在戏中演大反派，被观众边閙边赞，他开心表示，角色能展现反派的魅力，亦令大家又爱又恨，他说：「大家闹足我七成，说我奸到出汁想打镬我，但又理解我角色在原生家庭不开心的成长，我也觉得自己似中奖，演到这样立体感的角色，让自己去到新一个领域。」他表示，过往也演过一些衰格的角色，未来亦不介意继续演反派，如今市道也不怕会被定型，因为有工开已很难得。

