Neil Sedaka因急病突离世 生前不时在网上晒歌艺 曾与皮礼士利艾顿庄等名歌手合作

影视圈
更新时间：17:45 2026-02-28 HKT
发布时间：17:45 2026-02-28 HKT

美国传奇创作歌手Neil Sedaka周五于美国离世，享年86岁。他在当地时间周五早上因身体不适送院急救，可惜最终仍不幸离世。其家人发表声明，证实其死讯：「我们全家都为我们挚爱的丈夫、父亲和祖父Neil Sedaka的突然离世而悲痛欲绝。他是一位真正的摇滚传奇，激励了数百万人，但最重要的是，至少对于我们这些有幸认识他的人来说，他是一位了不起的人，我们将深深怀念他。」

Neil离世2天前仍精神奕奕

Neil一直热爱音乐，近年虽已淡出乐坛，但仍不时在线上平台演出或在社交平台分享歌唱，他在离世3天前才在IG大晒歌艺。狗仔队亦于2天前拍到他前往其心爱的洛杉矶餐厅用饍，还向摄记挥手打招呼，看来精神不错，岂料不久后就突然离世。

Neil曾为约翰连侬写《The Immigrant》


Neil生前创作及主唱无数经典金曲，包括《Oh! Carol》、《Calendar Girl》、《Happy Birthday Sweet Sixteen》、《Breaking Up Is Hard to Do》等，其70年代名作《Laughter in the Rain》更曾被伦永亮填上中文歌词，并与吕方合唱成广东歌《沙沙的雨》。此外，他亦曾与多位名歌手合作，包括法兰仙纳杜拉（Frank Sinatra）、「猫王」皮礼士利（Elvis Presley）、艾顿庄（Elton John）等，其中他于50年代为已故女歌手Connie Francis创作的《Stupid Cupid》，当年更是唱到街知巷闻。另外，他亦曾于1975年为好友约翰连侬（John Lennon）写出歌曲《The Immigrant》，以示支持当时因反对越战而遭美国政府针对的约翰。

