郑伊健夫妇筲箕湾食面犹如平民 蒙嘉慧身形再暴胀体现幸福肥 一个贴地举动被赞具明星风采

现年58岁的郑伊健，凭演出《古惑仔》系列的陈浩南走红，成为人气偶像，之后的电影《风云》令他的事业更上一层楼，每逢他举办演唱会，必定座无虚席，一票难求。郑伊健年青时固然靓仔有型，人到中年，又多了一份沉稳气度，虽然他一直是万人迷，但却是绯闻绝缘体，跟太太蒙嘉慧婚后甚为恩爱，更打本给太太在日本开设地产公司，二人又不时飞返香港探望亲友，近日二人在东大街的面店被网民野生捕获，而网民见过蒙嘉慧的近照，更肯定了她生活美满，由头到脚都是幸福肥。

郑伊健蒙嘉慧返港被集邮

近日有网民分享在筲箕湾东大街的一间面店，遇见了郑伊健和蒙嘉慧夫妇，二人均穿上黑色的运动服，以情侣装现身，虽然二人均是大明星，但完全无遮无掩，Cap帽口罩一律欠奉，二人坐下便开餐食面，跟普通食客无异。该面店虽然做街坊生意，但鱼蛋面食媲美名店质素，不止是郑伊健夫妇的御用食堂，其他巨星包括周润发、陈奕迅也经常是座上客，所以到来光顾的食客，随时会遇见明星。

郑伊健面容饱满沉稳有型

郑伊健和蒙嘉慧甫进店内，已经有食客认出他们，并拍下他们的近照，郑伊健依旧保持飘逸型仔长发，面颊有著中年男士的饱满感，而他身旁的蒙嘉慧，身形再一次暴胀，面部浮肿，明显见到双下巴，但她毕竟已经52岁，淡出幕前后，有丈夫爱锡，当上幸福少奶奶，心广体胖，网民就指蒙嘉慧完全不用戒口节食，真正体现幸福肥。

蒙嘉慧日本开设房地产公司

蒙嘉慧一直很喜欢日本文化，多年前获老公郑伊健出资逾百万，于日本福冈开设房地产公司，由蒙嘉慧主力打理生意。蒙嘉慧在2024年复出拍摄了ViuTV节目《呢度住吓𠮶度住下》，更在节目中分享了跟丈夫的相处细节，甚为窝心。二人早年因黎诺懿的撮合下，打羽毛球结缘，并于2013年初到东京结婚，二人亦早有共识不生育，加上有共同话题和嗜好，至今仍是圈中的模范夫妻。

