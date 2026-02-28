Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

周永恒港铁车厢疑背妻揽女  贴到实如胶似漆脱罩阴阴嘴笑  网民：条女又唔同咗

影视圈
更新时间：15:38 2026-02-28 HKT
发布时间：15:38 2026-02-28 HKT

41岁男星周永恒曾自认「人渣」，屡次因感情问题及官非成为新闻人物，被网民封为「世纪贱男」。近年他与内地妻子陈薇的婚姻因家暴事件闹上法庭而变得扑朔迷离。正当大众以为他因去年违规使用「风火轮」被捕后会暂时低调，近日却有网民在港铁车厢中，直击他公然与一名妙龄少女亲热，更脱下口罩，露出一副胜利者般的满足笑容，再次引发热议。

周永恒车厢上演亲热骚

根据网民于社交平台发布的照片，事发于港铁车厢之内。当时周永恒身穿黑色长袖上衣及同色长裤，头戴一顶灰色棒球帽，打扮低调。他身旁的女伴则穿著深蓝色短袖T恤、米白色阔脚裤，肩上背著一个显眼的米白色大号毛绒手袋。

周永恒旁若无人

尽管车厢内人来人往，两人却旁若无人，亲密地相拥在一起。周永恒将女方拥在怀中，身体紧贴，态度亲暱。最令人注目的是，原本戴著口罩的他，一度将口罩拉下，露出清晰的容貌，脸上更挂著一抹「阴阴嘴笑」，神情显得相当风骚且满足，丝毫不介意公众的目光。

周永恒女伴身份成谜

照片曝光后，该名少女的身份立即成为网民讨论的焦点。有网民认为，从身形和身高来看，这位女性可能就是其妻子陈薇。然而，帖文随即引来更多「目击者」反驳。发布照片的网民表示，这已经是第五次偶遇周永恒。更有其他网民留言，指曾多次在天水围见到周永恒，但他身边的女伴却如走马灯般，每次都不同人，直言：「我天水围都撞过几次，都唔同女，佢真系有计」。网民对于周永恒的「战绩」感到惊讶，不解为何在其人品众所周知的情况下，依然能成功「媾到女」，感叹：「点解咁人渣都可以咁多女」。

