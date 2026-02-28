邓兆尊大爆娱圈潜规则 直指正经「埋堆」冇运行：我今时今日有啲咩 亲睹女星姣擒导演

雪梨近日接受好友翁静晶YouTube频道「危险人物2.0」访问，大谈年轻往事，两人提及当年在娱乐圈有不少黑暗面与及潜规则，庆幸因格刚烈且懂得自保才能全身而退。节目播出后，掀起了不少话题。

邓兆尊称潜规则每一个职业都有

出身于演艺世家的邓兆尊在另一YouTube频道亦有谈及此事，他说：「其实呢啲事情度度都有发生㗎啦，每一个社会阶层、每一个职业都有发生㗎啦，不过冇人讲，娱乐圈多啲咁解啫。不过我哋将啲嘢调转睇，唔好一样嘢打死一船人，有好多女仔，佢哋系主动去冲埋嚟畀你㗎，我见好多，最近都见到一个。」

邓兆尊亲睹新晋女星埋导演身

邓兆尊表示最近出席一个派对，看到一个女仔好奇怪：「佢想埋一个监制身，但个监制结咗婚，佢又唔敢埋。之后呢，佢就走去埋另外一个导演身，咬晒耳仔，跟住一齐走咗，即系两边都有呢样嘢。」邓兆尊还称有时想找工作，难免要「埋堆」：「正经埋堆好似我咁啰，即系话，总之饮嘢嘅、去玩嘅，我就唔出席，做嘢我就出席。咁我今时今日有啲咩，睇到我而家个演艺事业系点样，你就知道啦。我平时好少去交际应酬，因为我成日畀人话，你去到玩嘅地方，你坐喺跷住双脚，猛叫人玩喇，玩得开心啲，搞到大家冇晒mood，娱乐圈嘅嘢好奇怪，你可以谂到最、最坏，你都可以谂到最好，最坏、最好都出现过，你自己谂啦，总之《夜王》咁坏，再坏过《夜王》都有，你自己谂喇。」

邓兆尊试过一晚用几个月人工陪玩

邓兆尊还说：「我试过收工，𠮶阵时夜晚差唔多一点钟，监制同我讲『你上嚟我office坐下，有场戏想同你倾倾』，我未试过㖞，我以为拍错嘢上去畀佢话，要再重拍过啦，跟住上到见佢同武指一齐，原来系叫我去饮酒，去咗夜总会玩，叫我去埋单，最后用咗几个月人工。」邓兆尊回家后都有向爸爸新马师曾提及此事：「你咁蠢㗎，咁样畀人揾笨，一次好喇，下次唔使去应酬。」邓兆尊亦曾从胡枫口中，听到早年娱乐圈的潜规则：「呢一单系好笑嘅，应该都讲得，修哥话𠮶阵谢老四收工捉佢去啲舞厅度坐一阵，饮酒，同我攞支VSOP，咁大支摆喺个枱度，即系好威㗎，𠮶啲系普通舞厅，明星嚟坐低听吓歌、跳舞𠮶种。修哥话𠮶阵冇乜钱，去到𠮶度叫人攞返𠮶支VSOP嚟，摆喺度，每次只系饮少少，𠮶支酒就可以摆一年，可以不停可以攞出嚟饮，跟住重要临放工前就同啲同事讲，「喂，今晚有咩地方去呀？我哋今晚去丽声舞厅啦！」身边有好多临时演员听到㗎嘛，就会散晒啲消息出嚟啦，咁去到度可能有啲影迷慕名嚟，签完名坐埋一齐饮酒啰，咪唔使钱可以饮。

