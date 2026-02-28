夜王丨杨偲泳IG引用金句表不满？性感戏份被删「胸涌」身材成焦点 网民炮轰为女神抱不平

由黄子华率领《毒舌大状》原班人马如王丹妮、廖子妤（Fish）、杨偲泳（Renci）、何启华和谢君豪，联同天后郑秀文（Sammi）、杨伟伦、谭文萱、COLLAR成员李芯駖演出的贺岁电影《夜王》，上映至今叫好又叫座，截至2月27日晚上8时，港澳累积票房超越6,300 万，勇夺史上港产片票房第8位。

杨偲泳有不少戏份被删走

《夜王》在网上制造了不少热话，当中最惹人津津乐道的，必定是视帝张振朗的女友杨偲泳在戏中有不少戏份被删走，当中包括一幕跟何启华（Dee）激吻的片段，与及身穿低胸性感晚装被黄子华肉紧地揽实杨偲泳的蛇腰，画面极惹人遐想。对於戏份被删，杨偲泳曾表示她自己如果是导演，也希望保留所有剧情，但有时就是要以大局为重，她认为只要做好演员的本分、尽了自己的努力就可以。

杨偲泳曾分享绝密删剪版性感剧照

其后杨偲泳于社交媒体分享一辑绝密删剪版性感剧照并凭歌寄意，写上《心照一生》歌词剖白：「哼歌去/走音哪管/这刻已无价/到一天得到欢呼喧哗/心照一刻抱拥一下/当天热血挥洒/谁说白过这年华」似乎认为不论演出好坏、有否得到掌声欢呼，只要凭热血尽力做好，便没有白费光阴。」虽然观众至今无缘欣赏杨偲泳的性感演出，但仍然成为网上热话，连廿四味成员李凯贤（Brian）亦曾说：「听讲《夜王》啲正嘢好多都Cut晒，啲波好似Cut晒㖞。梗系睇Renci（杨偲泳）个波波，好多人都想睇Renci个波底。」同时亦有网民表示本来期待杨偲泳的性感演出，但原来不单性感戏被删，甚至连戏份都比预期略短，纷纷留言戥杨偲泳不值：「唔怪得佢成场戏都唔开心咁，原来佢啲戏俾人cut哂」、「最大对最少戏」、「牺牲咁多都出唔到1分钟戏头。」

杨偲泳贴影后金句曲线表达不满

未知是否付出不似预期，反而令身材过度成为焦点，杨偲泳昨日（27日）IG继续发文泄心声，引用Boyz II Men的歌曲《That's Why I Love You》的歌词「You are who u are , that's why i love u」，再贴影后爱玛史东 （Emma Stone）金句曲线表达不满：「Too fat, too skinny, too short, too tall, too ANYTHING. There's just a sense we're all too “something” and we're all not enough! This is life. Our bodies change.Our minds change.Our hearts change.」（太胖、太瘦、太矮、太高，总之，什么都太『不完美』。我们总感觉自己『太』了，又都不够好！这就是人生。我们的身体会变，我们的思想会变，我们的心也会变。）王丹妮亦留言：「你就是你，这就是我爱你的原因。」

夜王丨蔡蕙琪试镜奇招获赏识：