魏浚笙计划出碟  建自家品牌 马年誓创造美好回忆

魏浚笙（Jeffrey）马年祝贺大家一马当先、马到功成、龙马精神及身体健康。过去一年Jeffrey在工作上遇到重大意外，令他学懂珍惜身边的一切事物、家人和女友。而他一直在心底里有着要建立自家品牌的心愿，望能在今年完整地构思后推出。另一方面，人生第一张唱片也将于今年面世，马年定能为他人生留下多姿多彩的一页。撰文：钟舜英、摄影：罗安强

魏浚笙学懂享受人生

Jeffrey回顾过去一年，深感这是既忙碌、却也是最难忘的一年。这年他接受了人生一项重大挑战，拍摄电影《杀手#4》面对九成台前幕后工作人员以全日文沟通，对Jeffrey来说实在是有些困难。不过，完成了这次拍摄之后，却大大地丰富了他的演员之路，让他明白到认真对待去做一件事，无论语言上有多少障碍，一定可以完成整件事及一定会成功。加上首次当男主角，在过程中看到的事情跟过往也不一样，体验到不同层次，感情变化也大有不同，可说是他的最大收获。

Jeffrey决心要在马年创造美好回忆。

Jeffrey在事业上有不少新计划。

谈起女朋友，Jeffrey心花怒放。

魏浚笙因祸得福

返港后继而接拍由其参演之首套剧集《I SWIM》导演执导的电影《Wakesurf》，期间发生严重意外对Jeffrey来说是震惊的，当时发生的事是他从未经历过，Jeffrey感到十分幸运，现在自己仍然健在，所以学懂要享受每一天、每一秒，才是最重要。有健康身体，每天起床能够呼吸新鲜空气，也是幸运的事，他坦言：「这套戏除了体现到拍摄意外，整套戏是热血的，而且题材新颖，期待今年上映。」

拍摄《Wakesurf》时发生严重意外，Jeffrey执返条命仔亦自觉幸运。

魏浚笙有好消息会公布

Jeffrey从这次意外学懂放松和享受人生之后，现在会觉得很简单的事情反而变得十分重要，例如健康、家人，所以他会再花多点时间在家人和另一半身上。这是否意味着他想早一点结婚？Jeffrey却否认道：「其实从最初拍拖开始我已经想结婚，若然开花结果踏上人生另一阶段，我便会向大家宣布。」

Jeffrey准备迎接事业大跃进。

Jeffrey开始拍拖时已想结婚，并指到真正实践时会向大家宣布。

魏浚笙看好友结婚觉浪漫

Jeffrey又指去年7月参加Tyson Yoshi在外国举行的婚礼，让他感到这种婚礼形式十分浪漫，也体验到海外婚礼的好处，导致他很想自己的婚礼也以这形式进行，他解释道：「Tyson的婚礼相比我过往去过的所有婚礼的差别都极大。因为身处外国，一班人在那几天都是集中在那件事上，感觉十分浪漫，大家享受同一个时刻，很难得一班好友在外国一个岛上玩，真的很浪漫。看到一位好兄弟在那种情景下结婚，真的令我十分感动。」至于他日后的婚礼是否打算做得更浪漫？Jeffrey强调这方面是不可比较的，人家的方式与自己两个人的浪漫方式不同，最紧要是令到另一半幸福，仪式不一定要盛大，两个人都享受那一刻才是最重要。

Jeffrey祝大家龙马精神，毕竟有健康体魄才能完成自己的梦想。

去年7月参加Tyson Yoshi婚礼，Jeffrey指好友结婚形式好浪漫。

魏浚笙新一年事业大展拳脚

至于接着下来的马年，就是Jeffrey创造美好回忆的一年。在其音乐事业方面，今年是重要时刻，因他将会制作首张个人专辑，虽然一定要花费大量金钱，却是Jeffrey的全新里程碑。此外，Jeffrey透露一直藏在心底多年的梦想，就是拥有自己的品牌，之前因未构思好，为免做出来不是自己想要的效果，所以一直未有声张。在整体构思清晰后，希望今年有自己品牌的产品推出，无论是时装或咖啡店也好，这就是自己很想做的事。他坦言：「想将自己的构思展示给更多粉丝或朋友，想让大家更了解我的内心世界，那便直接透过产品呈现出来。」展望新一年，Jeffrey希望收到有着完整故事的好剧本，无论合作的对手是谁都好，可以一起合作拍戏，已经让他感到很开心。

Jeffrey认为去年是既忙碌又难忘的一年。

Jeffrey在元旦首夺叱咤十大，令他对其音乐事业更具信心。

首次孭重飞在日本拍摄电影《杀手#4》，对Jeffrey来说是一大挑战。

魏浚笙过简单开心农历年

每到新年，Jeffrey也会花多些时间与家人共聚，吃吃年糕、麻将耍乐开心一下，感受一下新年的快乐。他更忆起过往在农历新年的开心记忆，小时候家人亲友团拜，一班小朋友一起谈天说地，晚饭过后，又小朋友一起前往旺角花墟行花市。还记得当时真的极多人排队进入花市，几个小朋友排在队尾慢慢前行，虽然排至凌晨4时还未能进入花市，不过却感到很开心。Jeffrey说：「开心的回忆是自己创造出来的，因此今年想做一些简单的事，让自己十年后回看，也会是美好的回忆。」

除了发展演艺事业外，Jeffrey亦计划创立自家品牌。

Jeffrey向歌影视三栖发展，搞埋自家生意。

Jeffrey畅谈2026年大计，手舞足蹈。

