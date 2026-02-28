前TVB「楼后」离港生活自爆对一人有亏欠 放下花旦面子学新事物 进驻豪宅环境清幽：唔想出街

人称「Mary姐」的70年代花旦韩马利在2019年患上脑膜炎，当时几乎「一只脚踏入鬼门关」，其后又也曾受过情绪病困扰，幸好得到老公杜燕歌悉心照顾，令她一次又一次从死荫幽谷中走出来。经历了这场生死大关，韩马利与杜燕歌的感情升华到另一层次。近年韩马利减产与杜燕歌享受生活，去年约满离开了TVB。虽然韩马利在各地都持有物业，但最后决定移居中山展开新生活。

韩马利醒觉没有为自己想过

近日韩马利与杜燕歌接受好友汪曼玲YouTube频道的访问，韩马利坦言其实没有计划的：「有一天佢突然我讲，我哋嘅年纪已经喺度倒数紧，我哋要锡下自己。」韩马利醒觉他们做了几十年，从来没有疼爱过自己，没有为自己想过，任何事都以工作为先，其他事情都放在一边：「我哋都几十岁，真系喺度倒数，仲咁拼命工作为乜？其实我哋都唔系要求生活高嘅人，简单单就得。」

韩马利杜燕歌很快便决定离港

韩马利与杜燕歌很快便决定离开香港：「离开香港第一事就系唔可以再续约。如果续咗约嘅话，你有工作在身，你就要付出呢个责任，要满足合约嘅工作，有通告就要工作。如果冇嘢做就一身轻，喺另一个环境重新开始，一个好平淡嘅生活，想瞓到几点都得、食乜都得，每一日都冇计划，钟意想点就点，好随意生活。」最后二人决定在中山定居，原来是因为林韦辰。韩马利称有一天林韦辰叫他们去中山看楼：「𠮶阵我都系贪得意，谂住睇，冇谂住喺度住。我哋睇咗好多间，冇一间中，去到最后一间，其实我打算『算喇，唔搬』，点知佢（杜燕歌）一入到去，睇吓呢边窗，睇吓𠮶边窗，跟住又睇吓厨房、睡房，跟住就话『得喇，就这间』。」杜燕歌觉得新居很开扬，空气很好：「成个屋感觉好舒服，每一日喺屋企都唔想出街。我哋住咗四个月，每一天门口都有快递，唔明白点解可以有咁多嘢买，每日都扫手机。」

韩马利直言新生活令他们感觉重生

韩马利直言新生活令他们感觉重生：「好多嘢重新再嚟过。其实我冇谂过摆咩小红书，做咩抖音，坦白说，我真系觉得水到渠成，我成日都祈祷，如果系畀我做嘅话，唔好畀我有压力，要畀我有能力、有状态去做。如果呢件事对我有压力，我而家承受唔到。喺呢个年纪，有压力，或者做得唔好，或者唔适合我做，我咪唔做。辰哥真系好好，他一路叫我感受一下，但其实我想跳出自己的comfort zone（舒适圈），因为我除咗拍戏，乜嘢都唔识做。」

韩马利由最初的抗拒做直播，到慢慢尝试，原来是可以这样做：「我觉得人哋畀机会我去学习，我仲计较咁多仲乜？所以我觉得由抗拒开始，我开始可以接纳，接纳到我而家可以慢慢自己尝试去做，我觉得原来我唔系乜都做唔到，只要你肯尝试，放低你嘅面子，唔好同最好𠮶个比。」杜燕歌续说：「我哋系退而不休嘅精神，就系你肯去学习，肯去接受新鲜事物，肯去了解呢个社会嘅变化。呢件事我好欣赏佢，虽然之前系有啲压力，但系而家越做越好了，佢肯去接受新嘢，肯去学新嘅嘢，证明佢仲系好健康。」韩马利坦言现阶段很满足：「好多嘢唔系必然，唔会强求，好多嘢都系随缘，好简单生活。」

韩马利对许绍雄女儿有亏欠

访问上韩马利亦有提及与许绍雄女儿许惠菁的关系，她坦言对契女有亏欠：「和Benz嘅女儿一出世就上契，但系上咗契之后，其实我哋唔系好多时间见面，因为佢冇耐去咗新加坡读书，我就去咗澳洲，直至佢喺新加坡返嚟香港读大学嘅时候，我又返咗嚟香港，𠮶段时间我哋见得比较多一点。契爷、契妈、契女嘅关系，喺𠮶段时间建立。Benz搬咗去康乐园之后，我哋每个月差唔多都会见五、六次，因为佢成日同一班圈内朋友食饭，我哋成日倾偈，大家关系真系好密切。所以Benz突然间走咗，大家都…唉，到而家我个心里都好唔安乐。因为Benz走咗之后，𠮶段时间我搬咗去中山，所以唔系好多时间陪个女，同佢她经过呢段艰难嘅日子，所以我呢个做契妈都对佢好亏欠。」