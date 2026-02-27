郭可盈15岁女儿林天若做网红撞样炎明熹 将妈妈「古董」随身携带 现身乐器舖晒音乐才华

郭可盈与林文龙的15岁女儿林天若（Tania），自开设个人YouTube频道后，凭借甜美样貌及时尚触觉，迅速吸引大众目光。日前，她在最新影片中与好友以「活在2016年」为主题，大玩怀旧潮流，更分享妈妈郭可盈30年前的「古董」单品，尽显Y2K时尚的传承。

林天若重现10年前潮流

在名为「short vlog living like it's 2016」的影片中，15岁的林天若与朋友分享2016年的潮流打扮。她们不仅挑战10年前风靡全球的「Mannequin Challenge」（假人挑战），还模仿TikTok前身「Musical.ly」的短片风格，对嘴、做手势，玩得不亦乐乎。两人更探讨当年的妆容趋势，如古铜色妆感及夸张的眼妆，完全沉浸在怀旧氛围中。

相关阅读：「郭可盈儿子」离巢逾十年胀爆罕现身 曾求婚《闪电传真机》主持遭拒 为养家转战商界

林天若随身携带「古董」

影片的一大亮点，是林天若的OOTD（当日穿搭）环节。她身穿豹纹一字膊上衣，配上牛仔短裙，造型极具星味。林天若特别介绍腰间一条设计独特的闪石十字架皮带，并兴奋地透露：「这是妈妈的！是她黄金时代（90至00年代）的物品。」这条充满Y2K风格的腰带，意外成为了连接两代人的时尚单品，也让外界一窥郭可盈年轻时的潮流品味。

林天若晒音乐才华

除了挑战各种潮流玩意，林天若在影片中也展现了多才多艺的一面。她们到访乐器店，林天若晒琴技展音乐才华，更拿起电结他有模有样地弹奏。影片结尾，林天若感谢观众支持，庆祝频道订阅人数突破一千，展现出亲和可爱的个性。不少网民称赞林天若尽得父母真传，星味十足，期待她未来分享更多精彩的生活点滴，亦有网民指她与炎明熹有些似样。

相关阅读：郭可盈文静爱女林天若忽然目露凶光？一家三口现身饭局 遭网民点评「生人勿近」

郭可盈靓女大家姐罕露面？